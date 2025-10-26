بعد انتخابه وكيلا لشباب الشيوخ.. هاني العتال: ملف أرض نادي الزمالك أولوية

وجه النائب هاني العتال ، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الشكر لأعضاء اللجنة لثقتهم في اختياره في هذا المنصب.

وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الفريق لدعم البرامج والأنشطة التي تسهم في ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب في مختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن عمل اللجنة ينطلق من إدار الدور الوطني والمسئولية المجتمعية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية تعميق وعي الشباب.

وأعلن هاني العتال، أن اللجنة ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية شاملة للنهوض بالكرة المصرية ومتابعتها، وكذلك جميع المنتخبات في الألعاب المختلفة، ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بـ الأندية الجماهيرية.

وأشار وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى التركيز على عدد من الملفات المتعلقة بالأندية الجماهيرية، بينها ملف أرض نادي الزمالك وما يتعلق بحقوق النادى المشروعة، متابعة مستجدات حل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لضمان استقرار النادي وجماهيره، وكذلك دعم جهود الدولة في إنشاء استاد بورسعيد الجديد، ليكون صرحًا رياضيًا متكاملًا يليق بتاريخ المدينة وجماهيرها.

وقال هاني العتال: لجنة الشباب والرياضة تضع ضمن أولوياتها تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم للقيادة والبناء والتنمية، بما يتماشى مع ثوابت الدولة المصرية ورؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

وشدد النائب على أن لجنة الشباب والرياضة ستعمل كفريق واحد، بروح متكاتفة ومتعاونة، واضعة نصب أعينها خدمة الوطن، ورفع اسم مصر عالياً فى مختلف المحافل الرياضية والشبابية.