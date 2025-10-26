قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلية التربية للبنين بالقاهرة تنظم ندوة حول الإدارة التعليمية والتطبيق على التعليم الأزهري

.. كلية التربية للبنين بالقاهرة تنظم ندوة بعنوان «الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق.. التعليم الأزهري نموذجًا"
.. كلية التربية للبنين بالقاهرة تنظم ندوة بعنوان «الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق.. التعليم الأزهري نموذجًا"
شيماء جمال

انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وتأكيدًا على التعاون بين جميع قطاعات الأزهر الشريف؛ تنظم كلية التربية للبنين بالقاهرة ندوة تحت عنوان: الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق - التعليم الأزهري نموذجًا، اليوم الأحد؛ صرح بذلك الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، مشيرًا إلى أن الندوة تقام في إطار حرص كلية التربية  على ربط البحث العلمي بقضايا الواقع التربوي والإداري.

 ندوة “الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق - التعليم الأزهري نموذجًا”
 

وأوضح الهواري أن الندوة تقام في إطار رؤية الكلية وإدارتها وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف الهواري أن قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة برئاسة الدكتور ثروت عبد الحميد عبد الحافظ، استعد لتنظيم الندوة اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، بقاعة المناقشات بالكلية.

وأشار عميد كلية التربية إلى أن الندوة يشارك فيها نخبة من القيادات الأكاديمية والإدارية يتقدمهم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى جانب كوكبة من أساتذة الإدارة والتخطيط بكلية التربية، من بينهم الدكتور محمد حفني خليفة، أستاذ الإدارة والتخطيط بالكلية، والدكتور حشمت عبد الحكم محمدين، أستاذ الإدارة والتخطيط عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد يوسف مرسي نصر، أستاذ الإدارة والتخطيط بالكلية، والدكتور محمد سعد زكي، مدرس الإدارة والتخطيط بالكلية.

وبين عميد الكلية أن هذه الندوة تأتي لتسليط الضوء على واقع الإدارة التعليمية بالأزهر الشريف، واستعراض سبل تفعيل النظريات الإدارية الحديثة بما يدعم تطوير منظومة التعليم الأزهري العريقة، ويعزز دور البحث العلمي في تحسين الأداء المؤسسي والإداري داخل مؤسسات الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن الندوة تمثل منصة حوارية مفتوحة لتبادل الخبرات بين القيادات التعليمية والباحثين المتخصصين.


ويأمل المنظمون أن تخرج الندوة بتوصيات علمية وعملية بنّاءة تُسهم في الارتقاء بالإدارة التعليمية، وتدعم رسالة الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتجديد المنضبط في الفكر التربوي والإداري.

أحمد الطيب شيخ الأزهر رسالة الأزهر الشريف الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق التعليم الأزهري نموذجًا التعليم الأزهري جمال الهواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول

هل يجوز صلاة سُنة الفجر بعد الأذان الأول؟ .. اعرف وقتها الصحيح

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل قيادات مجلس الكنائس العالمي | صور

علوم البحار

معهد علوم البحار يوقع مذكرات تفاهم فى الاقتصاد الازرق مع البرتغال

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

الهيئة القبطية الإنجيلية تستعد للاحتفال باليوبيل الماسي بمشاركة رموز وقيادات الدولة المصرية

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد