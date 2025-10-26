مجلس جامعة بنها يوافق على اعتماد برنامج الحلي والمجوهرات بالعبور

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بالدعاء بالشفاء العاجل لطلاب قسم فنون الميديا بكلية الفنون التطبيقية، الذين كانوا في حادث طريق أبو سمبل الصحراوي بأسوان ، وذلك أثناء ذهابهم لتصوير مشروع التخرج الخاص بهم.

كما تقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء لأسرة الفقيدة إحدى المرافقات مع الطلاب فى الحادث.

في سياق آخر، قدم الدكتور ناصر الجيزاوى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على نجاح اتفاقية السلام بشرم الشيخ ، مؤكدًا على الدور المصري الرائد فى دعم جهود السلام وترسيخ الاستقرار فى المنطقة.

وأشار " الجيزاوي "، إلى أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم زيارات طلابية إلى سيناء فإن الجامعة ستقوم بتنظيم سلسلة من الزيارات للمعالم التاريخية والمناطق الصناعية والاقتصادية بسيناء إلى جانب التعرف على المناطق السياحية، وذلك لما لها من دور رئيسي في البناء الاجتماعي والثقافي والمعرفي للمجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد سعيد علي ثقة القيادة السياسية وإصدار قرار جمهوري بتعيينه عميدا لكلية الهندسة بشبرا، وللدكتور أسامة ندا علي ثقة القيادة السياسية وإصدار قرار جمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الفنون التطبيقية ، متمنيًا لهما دوام النجاح والتوفيق في مهام عملهما وتحقيق مزيدا من الإنجازات.

وقدم رئيس الجامعة ، التهنئة أيضا للدكتور محمد أبو العلا الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية وخدمة الوطن.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، خلال زيارته الأخيرة للحرم الجامعى بالعبور ، فقد وافق مجلس جامعة بنها على اعتماد برنامج البكالوريوس المهنى فى الحلي والمجوهرات بمقر الجامعة بالعبور كأحد برامج قسم هندسة الحلى والمشغولات المعدنية بكلية الفنون التطبيقية ، مشيرا الى أن البرنامج يتيح لخريجي مدارس صناعة الحلي والمجوهرات ومنها ايجيبت جولد استكمال دراستهم الجامعية.

وكان رئيس الوزراء قد وجه بدراسة وجود تخصص لتصنيع الحلي والمجوهرات في جامعة بنها ، لتعمل على استقبال الطلاب المبدعين المبتكرين من خريجي مدرسة "ايجيبت جولد".

كما وافق مجلس الجامعة على اعتماد لائحة كلية الصيدلة بمقر الجامعة بالعبور وفقا للإطار المرجعي الموحد المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

من ناحية أخرى استعرض مجلس الجامعة تقرير بنك الاستثمار القومى الخاص بأداء الجامعة فى مشاريع الخطة الاستثمارية حيث أوضح التقرير تميز الجامعة فى تنفيذ المشروعات المختلفة.

كما استعرض المجلس مشاركة الجامعة فى تنظيم المؤتمر الدولي الذي نظمته أكاديمية القانون بجامعة ووهان الصينية بمناسبة الذكرى الثمانون للأمم المتحدة النظام العالمي والقانون الدولي ومستقبل التعددية، احتفاءً بإسهاماتها في ترسيخ مبادئ القانون الدولي وتعزيز التعاون بين الشعوب.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن انعقاد هذا المؤتمر في لحظة فارقة من تاريخ الإنسانية، حيث تتعاظم التحديات العالمية وتتشابك القضايا القانونية العابرة للحدود، يؤكد أهمية الحوار الأكاديمي والتعاون البحثي في صياغة رؤى مشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا ، مشيرا إلى أن مشاركة جامعة بنها إحدى الجامعات المصرية الرائدة تأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بدور المؤسسات الأكاديمية في بناء جسور التواصل بين الحضارات، وتعزيز ثقافة السلام، واحترام القانون الدولي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.