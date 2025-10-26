قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها على الفرقة السادسة في الفاشر

أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية اليوم الأحد سيطرتها على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بحسب قناة "روسيا اليوم".

جاء ذلك، حسب البيان، بعد معارك وصفتها بالضارية، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تم بفضل ما وصفته بصمود قواتها وتأييد شعوب المنطقة.



وأشارت الدعم السريع إلى أنها تمكنت من هزيمة ما وصفته بـ"جيش الحركة الإسلامية الإرهابية" و"حركات الارتزاق"، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح بلغت آلاف القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية والاستيلاء على العتاد.



واعتبرت أن تحرير الفرقة السادسة يمثل محطة مهمة في مسار المعارك الجارية، وخطوة نحو بناء ما أسمته "الدولة الجديدة" التي تحقق تطلعات السودانيين.

