الغرف السياحية تتوقع زيادة نسب الإشغال إلى 95%

قال ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أننا نتوقع زيادة نسبة الإشغال السياحي عن 95%،لافتا أن هناك إقبال كثيف سياحي كثيف الفترة الراهنة.



أوضح ناصر ،في مداخلة مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي ويذاع على شاشة النهار ،أن المناطق المحيطة بمدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر والهرم، قائلاً: "الإشغالات زادت بمقدار الضعف، حيث تضاعفت الطاقة الفندقية عن الفترات السابقة، ونتوقع أن تزيد الاستثمارات خلال الفترة القادمة بمقدار خمسة آلاف غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى ثلاثين ألف غرفة فندقية قائمة.



أشار إلى إستعداد القطاع السياحي، لاستقبال الوفود القادمة إلى مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكداً لدينا فنادق على أعلى مستوي.



أفاد أن اختيار موعد افتتاح المتحف المصري الكبير،في الأول من نوفمبر زاد من الجاهزية، فضلًا عن تحسن أحوال الطقس، بالإضافة إلى أن الحدث يأتي بعد شهر الانتصارات، وهو شهر أكتوبر، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة".