الصين تتعهد بشراء كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي



قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الأحد، إن الصين ستشتري "كميات كبيرة" من فول الصويا الأميركي، وذلك بعد محادثات مع نظرائه الصينيين، في إشارة إلى تحسّن العلاقات بين الجانبين قبل اجتماع محتمل بين زعيمي البلدين.

تصريحات بيسنت لبرنامج "فيس ذا نيشن" على قناة "سي بي إس" جاءت عقب اجتماعات استمرت يومين مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ ومسؤولين آخرين في كوالالمبور بماليزيا.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، تم التوصل إلى توافق مبدئي بشأن عدد من القضايا الثنائية، من بينها الزراعة.

جهود لتخفيف التوتر واستقرار العلاقات

تؤكد هذه الخطوة جهود الجانبين لاستقرار العلاقات بعد أشهر من التوتر المتقطّع وتبادل التصريحات الحادة. وإذا أكدت بكين هذا التعهّد بزيادة مشترياتها من الإمدادات الأميركية، فسيُشكّل ذلك انفراجة كبيرة للمزارعين الأميركيين الذين يعانون ضغوطاً مالية بعد عزوف الصين عن الشراء هذا الموسم.

وقد استخدمت الحكومة الصينية واردات فول الصويا كورقة تفاوض رئيسية طوال نزاعها التجاري مع واشنطن، مما عزّز نفوذها في أحدث جولات المفاوضات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً، قبيل الاجتماع المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إنه سيضغط على بكين لاستئناف مشترياتها من فول الصويا الأميركي.