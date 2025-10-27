أهم مراحل مرت بها شركة جيتور لصناعة السيارات

تاريخ شركة جيتور يعود إلي عام 2018 عندما أطلقتها مجموعة شيري الصينية القابضة، واستهدفت الشركة في البداية السوق المحلي وقامت بإنتاج السيارات الكروس أوفر والدفع الرباعي العائلية، لكنها سرعان ما بدأت في خطة توسع دولية، وذلك جعلها علامة تجارية بارزة في الأسواق العالمية، وتعد جيتور علامة تجارية صينية حديثة نسبيًا لإنتاج السيارات .

مراحل مرت بها شركة جيتور لصناعة السيارات

أهم مراحل في تاريخ جيتور

أطلقت جيتور في 22 يناير من عام 2018 بواسطة مجموعة شيري القابضة، بهدف الاستجابة للاتجاهات السائدة في السوق وطلب المستهلكين على سيارات الدفع الرباعي.

وتم الكشف عن أول منتج لعلامة جيتور، وكانت سيارة الكروس أوفر جيتور إكس 70، وتم إنتاجها في أغسطس من عام 2018.

وفي يوليو من عام 2021 أعلنت جيتور أنها ستصبح علامة تجارية مستقلة، تتمتع بعمليات مستقلة في مجالات البحث والتطوير والمشتريات والتسويق، مع بقائها تحت مظلة مجموعة شيري.

التوسع العالمي لشركة جيتور

تبنت شركة جيتور استراتيجية توسع عالمي طموحة، وأصبحت منتجاتها تباع في أكثر من 45 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وقد نظمت الشركة فعاليات إطلاق دولية عند إطلاق سيارة جيتور T2 في دبي عام 2024، وفي نوفمبر من عام 2023، أطلقت جيتور علامتها الفرعية للطاقة الجديدة باسم جيتور شانهاي .

إنتاج محلي في مصر 2025

وفي يونيو من عام 2025، أُعلن جيتور عن خططها لإنشاء أول مصنع لشركة جيتور في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، لإنتاج طرازات T1 و T2.

إنجازات شركة جيتور

تجاوزت مبيعات سيارات جيتور العالمية 700.000 سيارة في أبريل من عام 2023، وصنفت جيتور كأسرع علامة تجارية جديدة لسيارات الدفع الرباعي نموًا في الصين، والأكثر مبيعًا في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة بين العلامات التجارية المحلية الصينية.

وحصلت طرازات جيتور على عدة جوائز، منها فوز سيارة جيتور داشينج بجائزة أفضل سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم في السعودية عام 2023.