برلماني: رؤية مصر ترسخ القيم الإنسانية وصون الاستقرار العالمي

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، رؤية مصر ترسخ دائما للقيم الإنسانية وصون الاستقرار العالمي، مؤكدًا أن توقيع الرئيس السيسي على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" يُعد تجسيدًا حيًّا لنهج الدولة المصرية القائم على السلام والتنمية واحترام الإنسان.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي، من خلال هذه الرسالة الرمزية، بعث برسالة حضارية إلى المجتمع الدولي بأن مصر كانت وستظل داعمة للسلام العادل والشامل، وراعيةً لكل جهد يهدف إلى وقف الحروب وتحقيق الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل ما شهده العالم من صراعات ومعاناة إنسانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس السيسي خلال كلمته بوقف الحرب في قطاع غزة ونجاح الجهود المصرية في التهدئة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، يعكس الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في حماية الأمن الإقليمي وصون الحقوق المشروعة للشعوب، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تؤكد دائمًا أن قوتها في عدالة موقفها وحكمتها السياسية.

وأثنى النائب، على ما تضمنته الاحتفالية من عروض فنية وثقافية وإنسانية تناولت معاني السلام وتقدير بطولات سيناء وصمود أبنائها، معتبرًا أن دمج الفن والثقافة في مثل هذه الفعاليات يرسّخ مفهوم القوة الناعمة لمصر كجسر للتواصل والسلام.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن كلمات الرئيس السيسي كانت دعوة ملهمة للأجيال الجديدة لاستلهام روح أكتوبر في العمل والبناء، وترسيخ الإيمان بأن الشعوب التي ترفض الهزيمة تصنع النصر وتصون كرامتها بسلامها وعدلها.