السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
برلمان

برلماني: رؤية مصر ترسخ القيم الإنسانية وصون الاستقرار العالمي

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، رؤية مصر ترسخ دائما للقيم الإنسانية وصون الاستقرار العالمي، مؤكدًا أن توقيع الرئيس السيسي على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" يُعد تجسيدًا حيًّا لنهج الدولة المصرية القائم على السلام والتنمية واحترام الإنسان.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي، من خلال هذه الرسالة الرمزية، بعث برسالة حضارية إلى المجتمع الدولي بأن مصر كانت وستظل داعمة للسلام العادل والشامل، وراعيةً لكل جهد يهدف إلى وقف الحروب وتحقيق الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل ما شهده العالم من صراعات ومعاناة إنسانية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس السيسي خلال كلمته بوقف الحرب في قطاع غزة ونجاح الجهود المصرية في التهدئة واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، يعكس الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في حماية الأمن الإقليمي وصون الحقوق المشروعة للشعوب، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تؤكد دائمًا أن قوتها في عدالة موقفها وحكمتها السياسية.

وأثنى النائب، على ما تضمنته الاحتفالية من عروض فنية وثقافية وإنسانية تناولت معاني السلام وتقدير بطولات سيناء وصمود أبنائها، معتبرًا أن دمج الفن والثقافة في مثل هذه الفعاليات يرسّخ مفهوم القوة الناعمة لمصر كجسر للتواصل والسلام.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن كلمات الرئيس السيسي كانت دعوة ملهمة للأجيال الجديدة لاستلهام روح أكتوبر في العمل والبناء، وترسيخ الإيمان بأن الشعوب التي ترفض الهزيمة تصنع النصر وتصون كرامتها بسلامها وعدلها.

