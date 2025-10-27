قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: مناورات حول تايوان تحاكي "حصاراً جوياً وضربات دقيقة"

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

صرحت الصين إن مجموعة من قاذفات القنابل الصينية من طراز H-6K نفذت طلعات جوية بالقرب من تايوان لإجراء "تدريبات على المواجهة"، في خطوة تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، الخميس.

وذكرت القناة العسكرية للتلفزيون الصيني الرسمي عبر حسابها على منصة "ويبو"، الاثنين، أن "وحدات من قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني أجرت تدريبات قتالية لقياس قدراتها في مجالات مثل فرض الحصار الجوي وتنفيذ الضربات الدقيقة"، دون تحديد تاريخ هذه المناورات.

وأضاف التقرير: "حلّقت عدة طائرات مقاتلة من طراز J-10 في تشكيل قتالي نحو منطقة جوية محددة، وتوجّهت قاذفات متعددة من طراز H-6K إلى المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، لتنفيذ تدريبات محاكاة للمواجهة".

وتُعد الطائرة H-6K قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية، وفق "رويترز".
 

الصين طلعات جوية دونالد ترمب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي: حصول الموظف على عمولة دون إذن جهة عمله حرام وخيانة للأمانة

احدى الندوات بالجامعات

الأوقاف تنظم قوافل وندوات لتوعية الطلاب والشباب بثلاث محافظات ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا

ما حكم ترك صلاة الضحى لمن يعمل عملا شاقا؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد