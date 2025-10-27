الصين: مناورات حول تايوان تحاكي "حصاراً جوياً وضربات دقيقة"

صرحت الصين إن مجموعة من قاذفات القنابل الصينية من طراز H-6K نفذت طلعات جوية بالقرب من تايوان لإجراء "تدريبات على المواجهة"، في خطوة تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، الخميس.

وذكرت القناة العسكرية للتلفزيون الصيني الرسمي عبر حسابها على منصة "ويبو"، الاثنين، أن "وحدات من قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني أجرت تدريبات قتالية لقياس قدراتها في مجالات مثل فرض الحصار الجوي وتنفيذ الضربات الدقيقة"، دون تحديد تاريخ هذه المناورات.

وأضاف التقرير: "حلّقت عدة طائرات مقاتلة من طراز J-10 في تشكيل قتالي نحو منطقة جوية محددة، وتوجّهت قاذفات متعددة من طراز H-6K إلى المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، لتنفيذ تدريبات محاكاة للمواجهة".

وتُعد الطائرة H-6K قاذفة استراتيجية قادرة على حمل أسلحة نووية، وفق "رويترز".

