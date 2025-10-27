قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

راحلهم بالمعدية.. وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس جزيرة القصير بالجبل الشرقى بالقوصية

إيهاب عمر

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين مدارس جزيرة قصير العمارنة بالجبل الشرقى بمركز القوصية وذلك عن طريق المعدية على نهر النيل للوصول للمدارس التى تتميز بتواجدها فى منطقة جبلية وعرة لخدمة أهالى تلك القرية النائية والتى لم يزورها وكيل وزارة من قبل  وتابع بعض الفصول الدراسية والتزام الطلاب والمعلمين وارتفاع نسبة الحضور فى اختبارات شهر أكتوبر الجارى وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية .


حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بواسطة معدية النيل بمنطقة القصير للوصول إلى البر الشرقى لقرية قصير العمارنة شرق وزار مدرسة قصير العمارنة الابتدائية الجديدة شرق البالغ عدد فصولها 24 فصل دراسى و2 فصل رياض اطفال وتابع سير الدراسة بالفصول الدراسية كما تابع بعض فصول مدرسة قصير العمارنة الإعدادية الجديدة بنين البالغ عدد فصولها 7 فصول دراسية لخدمة أهالى القرية مشيدا بنسب الحضور المرتفعة وقلة نسبة الغياب والتزام الطلاب بلائحة الانضباط المدرسى .
وعلى ارتفاع تدريجى عن سطح الأرض وعلى منطقة مرتفعة زار وكيل الوزارة مدرسة جمال جودة الإعدادية بنات بالقصير شرق البالغ عدد فصولها 6 فصول والتقى المعلمين بالمدرسة وتابع بعض الحصص الدراسية وسط التزام وحضور المعلمين والطالبات ووجه المعلمين بتطبيق البرامج العلاجية للطالبات الضعاف بالمدرسة وحثهم على الحضور والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى .


وأشاد وكيل الوزارة بالدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ اسيوط للعملية التعليمية ودعمه المتواصل لتفعيل المشاركة المجتمعية بمختلف المدارس والإدارات التعليمية معلنا المتابعة المستمرة للبرامج العلاجية للطلاب الضعاف وسجلات القرائية وحضور الطلاب ونسب الغياب والتقييمات المدرسية والأداءات الصفية .

أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جزيرة قصير العمارنة الجبل الشرقى مركز القوصية نهر النيل المعدية

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترامب وكيم قبل 5 سنوات

مسئولة في سيول: لا يوجد لقاء قريب بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

أرشيفية

برغم سجنه.. محكمة تركية تصدر أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول

غزة

حماس: نعمل على استخراج جثامين من 7 إلى 9 أسرى إسرائيليين في غزة

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

