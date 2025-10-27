راحلهم بالمعدية.. وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس جزيرة القصير بالجبل الشرقى بالقوصية

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين مدارس جزيرة قصير العمارنة بالجبل الشرقى بمركز القوصية وذلك عن طريق المعدية على نهر النيل للوصول للمدارس التى تتميز بتواجدها فى منطقة جبلية وعرة لخدمة أهالى تلك القرية النائية والتى لم يزورها وكيل وزارة من قبل وتابع بعض الفصول الدراسية والتزام الطلاب والمعلمين وارتفاع نسبة الحضور فى اختبارات شهر أكتوبر الجارى وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة الدكتورة حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية .



حيث بدأ وكيل الوزارة جولته بواسطة معدية النيل بمنطقة القصير للوصول إلى البر الشرقى لقرية قصير العمارنة شرق وزار مدرسة قصير العمارنة الابتدائية الجديدة شرق البالغ عدد فصولها 24 فصل دراسى و2 فصل رياض اطفال وتابع سير الدراسة بالفصول الدراسية كما تابع بعض فصول مدرسة قصير العمارنة الإعدادية الجديدة بنين البالغ عدد فصولها 7 فصول دراسية لخدمة أهالى القرية مشيدا بنسب الحضور المرتفعة وقلة نسبة الغياب والتزام الطلاب بلائحة الانضباط المدرسى .

وعلى ارتفاع تدريجى عن سطح الأرض وعلى منطقة مرتفعة زار وكيل الوزارة مدرسة جمال جودة الإعدادية بنات بالقصير شرق البالغ عدد فصولها 6 فصول والتقى المعلمين بالمدرسة وتابع بعض الحصص الدراسية وسط التزام وحضور المعلمين والطالبات ووجه المعلمين بتطبيق البرامج العلاجية للطالبات الضعاف بالمدرسة وحثهم على الحضور والالتزام بلائحة الانضباط المدرسى .



وأشاد وكيل الوزارة بالدعم المقدم من اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ اسيوط للعملية التعليمية ودعمه المتواصل لتفعيل المشاركة المجتمعية بمختلف المدارس والإدارات التعليمية معلنا المتابعة المستمرة للبرامج العلاجية للطلاب الضعاف وسجلات القرائية وحضور الطلاب ونسب الغياب والتقييمات المدرسية والأداءات الصفية .