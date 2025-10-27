قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوت هند رجب يحصد جائزة الجمهور في سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي

فيلم صوت هند رجب
فيلم صوت هند رجب
محمد نبيل

استكمالًا لمسيرة سينمائية ناجحة منذ عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث حظي “صوت هند رجب” باستقبال حافل بتصفيق لعدة دقائق، وفاز بجائزة الجمهور للفيلم الروائي، مبلغ قدره 2000 يورو للمخرجة.

الفيلم التونسي صوت هند رجب من كتابة وإخراج كوثر بن هنية، وسوف يعرض في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ممثل تونس لتمثيلها في جوائز الأوسكار الـ 98.

تدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.

شارك في بطولة الفيلم سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق. من بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى فريق عمل الفيلم كمنتجين منفذين براد بيت، وخواكين فينيكس، وروني مارا، والمخرجين ألفونسو كوارون، وجوناثان جليزر. كما يشارك ديدي غاردنر، وجيريمي كلاينر من شركة الإنتاج "بلان بي" التابعة لبراد بيت كمساعدو إنتاج.

بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا وفوزه بجائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى للمهرجان، شارك الفيلم في عدة مهرجانات عالمية منها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان BFI لندن السينمائي، وقسم Perlak بمهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي بإسبانيا حيث ينافس على جائزة الجمهور، وقسم السينما العالمية بمهرجان بوسان السينمائي الدولي بكوريا الجنوبية، وينافس في مسابقة الأفلام الروائية الدولية بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي. كما يشهد عرضه الأول بالعالم العربي بمهرجان الدوحة السينمائي، ويشارك في مهرجان القاهرة السينمائي كفيلم ختام دورته الـ46.

