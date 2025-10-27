قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللبنانية كارلا شمعون تشارك في مهرجان "صدى الأهرامات" بجانب الأوركسترا الملكي البريطاني

كارلا شمعون
كارلا شمعون
سعيد فراج

تستعد الفنانة اللبنانية كارلا شمعون للمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، والذي يُقام بمسرح بانوراما الأهرامات في الجيزة خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.

وتطل كارلا شمعون على جمهورها في أمسية موسيقية استثنائية مع الأوركسترا الملكي البريطاني (Royal Philharmonic Orchestra)، حيث تقدم مجموعة من أغاني أفلام هوليود الشهيرة والتي قامت هي بتسجيلها الأصلي لموسيقي أفلام مثل "امير من مصر" ( Prince of Egypt) وجلادييتور (The Gladiator)، في تجربة موسيقية غير مسبوقة على أرض مصر تمزج بين الصوت الشرقي الأصيل والتوزيع الأوركسترالي الغربي.

كارلا شمعون هي فنانة لبنانية تتميز بصوتها الدافئ وأسلوبها الغنائي الراقي، درست الموسيقى والغناء الأوبرالي، وقدمت أعمالًا متنوعة جمعت فيها بين الطابع الشرقي الكلاسيكي والأنماط الموسيقية الحديثة، اشتهرت بأدائها المميز في عدد من المهرجانات العربية والدولية، وبمشاركاتها في مشاريع موسيقية تمزج بين الثقافات المختلفة، كما عُرفت بتقديمها أغنيات بعدة لغات، مما جعلها إحدى الأصوات العربية القادرة على الوصول إلى جمهور واسع عربيًا وعالميًا، وهي أول مغنية لبنانية وعربية تنضم إلى جولة "عالم هانز زيمر" في أوروبا، وهو إنجاز تاريخي قدم الموسيقى العربية لجمهور عالمي أوسع.

وتُعد مشاركة كارلا شمعون في هذا الحدث الفني العالمي إضافة جديدة لمسيرتها الفنية، وتجسيدًا لرؤيتها التي تسعى إلى توحيد الشعوب من خلال الموسيقى، في أجواء ثقافية راقية تحت سفح الأهرامات.

جدير بالذكر يهدف مهرجان "صدى الأهرامات" إلى إبراز مكانة مصر الثقافية والفنية كجسر يربط بين حضارات العالم، من خلال استضافة فرق أوركسترالية عالمية وفنانين من مختلف أنحاء البلدان، في أجواء فنية ساحرة تعكس عظمة التاريخ المصري وتنوع الفنون المعاصرة.

كارلا شمعون اللبنانية كارلا شمعون الفنانة اللبنانية كارلا شمعون الأهرامات صدى الأهرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

الأعلى للجامعات الأهلية يوافق على انتظام دراسة الطلاب الأربعة ببني سويف

حملات نظافة مستمرة

المنيا.. حملات للنظافة وإزالة الاشغالات لتحسين المظهر الحضاري

تضامن كفرالشيخ : توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالتعاون مع الأورمان لدعم الاسر الاولى بالرعاية

تضامن كفرالشيخ: توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

بالصور

مهرجان "دي-كاف" يختتم دورته الثالثة عشرة بمشاركة 130 فنانا من 18 دولة وإقبال جماهيري واسع

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

جومانا مراد تسرق القلوب بالزيتي.. وجمهورها: "بتجنني يا قمر"

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

من هو الطائر الذكي؟ .. رفيق سيارات نيسان الجديد بالذكاء الاصطناعي

نيسان
نيسان
نيسان

بورش تخسر 99% من أرباحها استعدادًا لإيقاف إنتاج ماكان العاملة بالبنزين

بورش
بورش
بورش

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد