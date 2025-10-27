اللبنانية كارلا شمعون تشارك في مهرجان "صدى الأهرامات" بجانب الأوركسترا الملكي البريطاني

تستعد الفنانة اللبنانية كارلا شمعون للمشاركة في الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات"، والذي يُقام بمسرح بانوراما الأهرامات في الجيزة خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين.

وتطل كارلا شمعون على جمهورها في أمسية موسيقية استثنائية مع الأوركسترا الملكي البريطاني (Royal Philharmonic Orchestra)، حيث تقدم مجموعة من أغاني أفلام هوليود الشهيرة والتي قامت هي بتسجيلها الأصلي لموسيقي أفلام مثل "امير من مصر" ( Prince of Egypt) وجلادييتور (The Gladiator)، في تجربة موسيقية غير مسبوقة على أرض مصر تمزج بين الصوت الشرقي الأصيل والتوزيع الأوركسترالي الغربي.

كارلا شمعون هي فنانة لبنانية تتميز بصوتها الدافئ وأسلوبها الغنائي الراقي، درست الموسيقى والغناء الأوبرالي، وقدمت أعمالًا متنوعة جمعت فيها بين الطابع الشرقي الكلاسيكي والأنماط الموسيقية الحديثة، اشتهرت بأدائها المميز في عدد من المهرجانات العربية والدولية، وبمشاركاتها في مشاريع موسيقية تمزج بين الثقافات المختلفة، كما عُرفت بتقديمها أغنيات بعدة لغات، مما جعلها إحدى الأصوات العربية القادرة على الوصول إلى جمهور واسع عربيًا وعالميًا، وهي أول مغنية لبنانية وعربية تنضم إلى جولة "عالم هانز زيمر" في أوروبا، وهو إنجاز تاريخي قدم الموسيقى العربية لجمهور عالمي أوسع.

وتُعد مشاركة كارلا شمعون في هذا الحدث الفني العالمي إضافة جديدة لمسيرتها الفنية، وتجسيدًا لرؤيتها التي تسعى إلى توحيد الشعوب من خلال الموسيقى، في أجواء ثقافية راقية تحت سفح الأهرامات.

جدير بالذكر يهدف مهرجان "صدى الأهرامات" إلى إبراز مكانة مصر الثقافية والفنية كجسر يربط بين حضارات العالم، من خلال استضافة فرق أوركسترالية عالمية وفنانين من مختلف أنحاء البلدان، في أجواء فنية ساحرة تعكس عظمة التاريخ المصري وتنوع الفنون المعاصرة.