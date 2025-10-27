سلاف فواخرجي توجه رساله نارية إلى منتقدي حبها لمصر

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مهاجمة الأشقاء السوريين لها بعد منشورها الذي عبرت فيه عن حبها لمصر.

وكتب سلاف فواخرجي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: للأشقاء السوريين الذين ينهالون عليّ بالشتائم ويتهمونني بالتطبيل بسبب حبي لمصر المحروسة والذي بدأ منذ نعومة أظافري ككل العرب بالعموم .

و تابعت: وكبيت عروبي بالخصوص تربيت وتشربت فيه حب مصر وكل بلادنا وعواصمنا العربية ،أقول لهم مدندنة .. مستعيرة جملة من أغنية : الغزالة رايقة، الطبلة دي ؟ لا ده قلبي، نعم .. إنه قلبي.. وبيدق على المقسوم؟

و اختتمت : شكرا للمقسوم الذي جعلني في مصر.

كانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، قد عبّرت عن حبها العميق لمصر في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت سلاف فواخرجي : السلام عقيدة وطن … وإرادة شعب … واللي مايعرفش مصر مايعرفش يعني إيه دنيا.