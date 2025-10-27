القاهرة تشهد لقاء جديدا يجمع بين الفن الرقمي والتكنولوجيا.. تفاصيل

شهدت القاهرة حدثًا حصريًا بعنوان "The Next Gallery By LG AI" ، يهدف إلى دمج تقنيات العرض التفاعلية مع الفن الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الالتزام بدعم المشهد الثقافي في مصر.

تضمن الحدث معرضًا فنيًا يبرز تقنيات الشاشات المتقدمة، بما في ذلك شاشة جديدة بقياس 100 بوصة. تتميز هذه الشاشات بقدرتها على عرض الألوان بدقة عالية، مما يتيح تقديم الأعمال الفنية الرقمية بأعلى مستويات الواقعية.

كما أتيحت للحضور فرصة التعرف على كيفية مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الفنانين.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بالأعمال المعروضة، وتفاعلوا مع الذكاء الاصطناعي المدمج في الشاشة.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا التعاون يمثل التزامًا تجاه المجتمع الإبداعي، معززًا مكانة الشراكة في تطوير الثقافة والفن في المنطقة.