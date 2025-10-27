يوسف الحسيني: فرنسا صديقة جدا لمصر وإيطاليا واليونان زي عيلتنا

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر لديها علاقات قديمة جدا مع إيطاليا واليونان هذه العلاقات ممتدة على مدار آلاف السنين.

وأضاف يوسف الحسيني، في برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن فرنسا دولة صديقة جدا وداعمة جدا لمصر، لكن إيطاليا واليونان أصدقاء وعائلات.

وأشار إلى أن الجالية الإيطالية واليونانية والأرمن كثيرة في مصر، وهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، ولدينا ثقافات وعادات متقاربة مع اليونايين والإيطاليين.

وأشار إلى أن الرئيس الإيطالي استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في القصر الجمهوري، وهذا أمر مهم جدا وأهميته ترجع للعلاقات بين البلدين الذي يقوي الصلة بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي.