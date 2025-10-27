محافظ كفر الشيخ: افتتاح مكتب توثيق الخارجية الجديد نقلة نوعية لدعم مناخ الاستثمار

ناقش اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، استعدادات افتتاح مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة التجارية الجديد بمدينة كفر الشيخ.

وتناول الاجتماع سبل تطوير ورفع كفاءة مكتب توثيق وزارة الخارجية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بما يضمن تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بسرعة ودقة، وتيسير الإجراءات وفق أحدث النظم الإدارية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحسين بيئة العمل بالمصالح الجماهيرية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، والسفير أحمد فوزي الشريف، نائب مساعد وزير الخارجية للتوثيق والقنصليات، والمهندس حاتم عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وعصام فتحي، مدير مكتب التصديقات بوزارة الخارجية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن إنشاء مكتب توثيق داخل الغرفة التجارية يعكس توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتكاملها مع القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات للتجار وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز النشاط التجاري داخل المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة الخدمات وربطها بالقطاعات الحيوية ضمن خطة التحول الرقمي، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية في دعم جهود التحديث وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن تقديره لدعم وزارة الخارجية في هذا المجال، مؤكدًا أن وجود مكتب التوثيق داخل الغرفة التجارية الجديدة سيوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة داخل محيط الأعمال التجارية.