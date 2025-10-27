محمود الخطيب: الجمهور يصنع النجوم وقرار عدم خوض مباراة الزمالك بأغلبية المجلس

أكد كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة، أن الجمهور هو من يصنع النجوم، مشيرًا إلى أنه لا يغضب إذا هتف ضده أو ضد مجلس الإدارة أو اللاعبين، لكنه رفض التعليق على هجوم بعض أبناء النادي على النادي الأهلي.

جاء ذلك خلال لقاء الخطيب مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار، حيث سُئل عن قرار عدم خوض مباراة الزمالك في مارس الماضي، فأوضح أن القرار جاء بأغلبية مجلس الإدارة.

وأشار الخطيب إلى أن سبب طلب تأجيل المباراة كان عدم التزام اتحاد الكرة باللائحة، مضيفًا: “كان لابد من وقفة حتى لا يتكرر الأمر، و دفعنا ثمن قرار مباراة الزمالك بخسارة ثلاث نقاط، لكننا في النهاية حصدنا الدوري وأرسينا مبدأً واضحًا.”

كما كشف الخطيب عن إرسال خطاب سابق تم إخفاؤه، موضحًا أنه كان سببًا في ضياع بطولة قارية دون اتخاذ أي إجراءات.