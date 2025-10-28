الموسم الذهبي.. نصائح عاجلة من الزراعة لزيادة إنتاجية الفول

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة أن العام الجاري يُعدّ «الموسم الذهبي لزراعة الفول البلدي»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون أحد أفضل المواسم إنتاجًا خلال السنوات الأخيرة، شريطة الالتزام التام بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة ومكافحة الأمراض والآفات.

وأوضح "فهيم" أن إنتاجية الفدان قد تتراوح هذا الموسم بين 15 و18 أردبًا، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأرقام يتوقف على اتباع الممارسات الزراعية السليمة بدءًا من اختيار التوقيت المناسب للزراعة وحتى تطبيق برامج التسميد والري والمكافحة وفق الأسس العلمية الصحيحة.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن مواعيد الزراعة تختلف حسب المناطق؛ ففي الوجه البحري والدلتا وسيناء تمتد الفترة المثلى من 10 إلى 25 نوفمبر، بينما تكون في الجيزة والفيوم من 30 أكتوبر حتى 20 نوفمبر، وفي مصر الوسطى من 20 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، أما في جنوب الصعيد فتبدأ من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

كما نصح بتأخير الزراعة من 10 إلى 15 يومًا في الأراضي المصابة بـ«الهالوك» للحد من انتشار الإصابة.

وشدد "فهيم" على أن الري المنتظم يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح المحصول، موضحًا أن الرية الأولى تكون بعد 30 إلى 45 يومًا من الزراعة تبعًا لنوع التربة، مع ضرورة الري على الحامي وتجنب كلٍّ من الغرق والعطش، خصوصًا في فترات التزهير والعقد.

وفيما يتعلق بالتسميد، أوصى بإضافة 15 كيلوجرامًا من النيتروجين للفدان عند الزراعة كجرعة تنشيطية، مع تفضيل استخدام سلفات النشادر بدلًا من اليوريا لتفادي التبقع والحفاظ على تكوين العقد الجذرية، كما دعا إلى مكافحة الحشائش في أوقاتها باستخدام المبيدات الموصى بها.

وحذّر من احتمال زيادة نشاط الآفات الحشرية هذا الموسم نتيجة تقلبات الطقس، خاصة المن والذبابة البيضاء، لما تمثله من خطر في نقل الفيروسات النباتية. كما نبّه إلى أهمية متابعة ظهور الأمراض الفطرية مثل التبقع البني والصدأ وأعفان الجذور، والاعتماد على الأصناف المقاومة ومواعيد الزراعة المناسبة.

واختتم "فهيم" بالتأكيد على أن الموسم الحالي يمثل فرصة ذهبية لمزارعي الفول البلدي، بفضل الظروف المناخية الملائمة وجاهزية التربة وارتفاع الإنتاجية المتوقعة، داعيًا المزارعين إلى الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية لضمان موسم ناجح ومثمر.

