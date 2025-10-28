قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الزمالك السابق ينتقد محمد السيد: ضجة بلا مستوى
في ذكرى رحيله.. طه حسين بين الأدب والدراما وعبقرية أحمد زكي في "الأيام"
ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
ذبحوا طفلاً واستخدموا كفيه للسحر والآثار.. جريمة تهز أسيوط وإحالة القتلة للمفتي
الاحتلال يصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الموسم الذهبي.. نصائح عاجلة من الزراعة لزيادة إنتاجية الفول

الفول
الفول
شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة  أن العام الجاري يُعدّ «الموسم الذهبي لزراعة الفول البلدي»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون أحد أفضل المواسم إنتاجًا خلال السنوات الأخيرة، شريطة الالتزام التام بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة ومكافحة الأمراض والآفات.

وأوضح "فهيم" أن إنتاجية الفدان قد تتراوح هذا الموسم بين 15 و18 أردبًا، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأرقام يتوقف على اتباع الممارسات الزراعية السليمة بدءًا من اختيار التوقيت المناسب للزراعة وحتى تطبيق برامج التسميد والري والمكافحة وفق الأسس العلمية الصحيحة.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن مواعيد الزراعة تختلف حسب المناطق؛ ففي الوجه البحري والدلتا وسيناء تمتد الفترة المثلى من 10 إلى 25 نوفمبر، بينما تكون في الجيزة والفيوم من 30 أكتوبر حتى 20 نوفمبر، وفي مصر الوسطى من 20 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، أما في جنوب الصعيد فتبدأ من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.
كما نصح بتأخير الزراعة من 10 إلى 15 يومًا في الأراضي المصابة بـ«الهالوك» للحد من انتشار الإصابة.

وشدد "فهيم" على أن الري المنتظم يمثل عاملًا حاسمًا في نجاح المحصول، موضحًا أن الرية الأولى تكون بعد 30 إلى 45 يومًا من الزراعة تبعًا لنوع التربة، مع ضرورة الري على الحامي وتجنب كلٍّ من الغرق والعطش، خصوصًا في فترات التزهير والعقد.
وفيما يتعلق بالتسميد، أوصى بإضافة 15 كيلوجرامًا من النيتروجين للفدان عند الزراعة كجرعة تنشيطية، مع تفضيل استخدام سلفات النشادر بدلًا من اليوريا لتفادي التبقع والحفاظ على تكوين العقد الجذرية، كما دعا إلى مكافحة الحشائش في أوقاتها باستخدام المبيدات الموصى بها.

وحذّر من احتمال زيادة نشاط الآفات الحشرية هذا الموسم نتيجة تقلبات الطقس، خاصة المن والذبابة البيضاء، لما تمثله من خطر في نقل الفيروسات النباتية. كما نبّه إلى أهمية متابعة ظهور الأمراض الفطرية مثل التبقع البني والصدأ وأعفان الجذور، والاعتماد على الأصناف المقاومة ومواعيد الزراعة المناسبة.

واختتم "فهيم" بالتأكيد على أن الموسم الحالي يمثل فرصة ذهبية لمزارعي الفول البلدي، بفضل الظروف المناخية الملائمة وجاهزية التربة وارتفاع الإنتاجية المتوقعة، داعيًا المزارعين إلى الالتزام الكامل بالتوصيات الفنية لضمان موسم ناجح ومثمر.
 

الفول أسعار الفول نصائح لزراعة الفول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

زلزال

على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح

بن غفير

أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير

ترشيحاتنا

مدير البنك الاهلي بمدينة السادات

حزن في المنوفية لوفاة مدير البنك الأهلي بمدينة السادات في حادث تصادم

صورة أرشيفية

"زوجي لا يتحدث".. سيدة من سوهاج ترفع دعوى طلاق بسبب "الصمت الزوجي"

جانب من الحدث

القوافل الرياضية تنشر البهجة على وجوه الأطفال بأحياء وشوارع الوادي الجديد

بالصور

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد