سوبرجيت: تقديم أعلى مستويات الخدمة من خلال أسطول متميز من الحافلات| صور

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيـــــة والداخلية لمختلف المحافظات من خلال اسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الشركة:

• تمتلك الشركة أسطولاً متنوعاً يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كافة وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائنا،بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

• يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة

.تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة خلال الفترة الماضية مثل خطوط ( القاهرة/ قنا / ارمنت / اسنا ) و(القاهره/ أسوان ) و( المنصورة/ الزقازيق /الطور / شرم الشيخ )

و( الاسكندرية/ العلمين /مرسى مطروح) و (القاهره / العلمين / مرسى مطروح)

• قامت الشركة بالتعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ و الغردقه وسيتم توصيل العميل إلى الفندق و بالاضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

وتوفر الشركة لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ب (مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران :سعودى و مصر للطيران (القاهره/المدينه-جده/القاهره)او(القاهره/جده-المدينه/القاهره)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكه المكرمة

4. رسوم التاشيرة

5. باركود وزاره السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية

• للحجز و الاستعلام:

19157.