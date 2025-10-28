كارمن لبس تُشوق جمهورها من كواليس مسلسل "الخروج من البئر"

بدأت في لبنان عمليات تصوير المسلسل الدرامي الجديد "الخروج من البئر"، تحت إدارة المخرج الأردني محمد لطفي، عن نص من تأليف السيناريست سامر رضوان، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وشاركت الفنانة اللبنانية كارمن لبس جمهورها أجواء اليوم الأول من التصوير، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو من كواليس العمل، جالت فيه بعدسة هاتفها داخل موقع التصوير، وقالت لمتابعيها:

"نحنا أول يوم تصوير بمسلسل الخروج من البئر.. ما رح أصور حالي، رح أتركها مفاجأة حتى تشوفوني بالمسلسل."

الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أعربوا عن حماسهم لرؤية النجمة اللبنانية في تجربة درامية جديدة، خاصة أن العمل يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية، ويتناول قضية إنسانية حساسة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كارمن لبس كل من جمال سليمان، عبد الحكيم قطيفان، واحة الراهب، نانسي خوري، طلال مارديني، جفرا يونس، خالد شباط، رسل الحسين، روعة ياسين، نضال نجم، مازن الناطور، ورائد مشرف، في توليفة فنية عربية مميزة.

ويقدّم العمل معالجة درامية مستندة إلى شهادات ووثائق حقيقية عن معاناة السجناء في سجن صيدنايا، بما في ذلك الاستعصاءات الشهيرة التي شهدها السجن، ليضع أمام المشاهد صورة واقعية عن تجارب المعتقلين وما رافقها من أحداث إنسانية مؤثرة.

ويُعد مسلسل "الخروج من البئر" من أبرز الأعمال المرتقبة في سباق دراما رمضان المقبل، ومن المتوقع أن يترك بصمة قوية لما يحمله من مضمون واقعي جريء ورؤية فنية مختلفة.