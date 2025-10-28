أحمد سامي: يورتشيتش مدرب مميز.. وأزمات رمضان صبحي أثرت على مستواه

أشاد أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، بقدرات المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مؤكدًا أنه من المدربين الجيدين الذين يتميزون بقدرتهم على رفع حماس اللاعبين وتحفيزهم داخل الملعب، واستخراج أفضل ما لدى بعض العناصر، وعلى رأسهم محمد الشيبي.

وقال سامي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن المدرب اليوناني تاكيس جونياس كان سببًا في انضمامه للجهاز الفني لبيراميدز، مؤكدًا أن كلًا من جونياس وباتشيكو مدربان مميزان، لكن سوء التوفيق حال دون نجاحهما بالشكل المطلوب مع الفريق.

وأضاف مدرب بيراميدز السابق أن رمضان صبحي لاعب كبير لكنه تأثر سلبًا بأزماته خارج الملعب، مما انعكس على مستواه الفني داخل المستطيل الأخضر، موضحا أن المهاجم فيستون ماييلي يُعد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري نظرًا لاختلاف أسلوب لعبه.

وكشف سامي أنه مارس كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإصابة حرمته من اللعب في الدوري المصري، مؤكدًا: "كنت أشبه محمد زيدان في طريقة لعبي".