قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
طارق النابلسي: الخطة العربية للوقاية من المخدرات مبادرة مصرية رائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يحافظ على توازنه

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والطيور في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع فروق طفيفة بين أسعار المزرعة وسوق التجزئة، بينما استمرت أسعار البيض عند مستوياتها القريبة من أمس دون تغييرات كبيرة.

أسعار الدواجن

الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة: من 60 إلى 61 جنيهًا للكيلو

الفراخ البيضاء للمستهلك: من 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو في البورصة: من 98 إلى 103 جنيهات للكيلو

الفراخ الساسو للمستهلك: من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي في البورصة: من 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي للمستهلك: من 129 إلى 130 جنيهًا للكيلو

أسعار الأجزاء (التجزئة)

البانية: من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو

الوراك: من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو

الصدور: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأجنحة: من 65 إلى 72 جنيهًا للكيلو

الهياكل: من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو

أسعار الطيور الأخرى...

البط المزرعة: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأرانب: من 95 إلى 105 جنيهات للكيلو

الرومي: من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الحمام (الزوج): من 120 إلى 150 جنيهًا

السمان (الزوج): من 30 إلى 40 جنيهًا

أسعار الكتاكيت

الكتكوت الأبيض شركات: من 25 إلى 33 جنيهًا

الكتكوت الأبيض قطعان: من 20 إلى 20.50 جنيهًا

الكتكوت الساسو بيور: من 21 إلى 22 جنيهًا

الكتكوت الساسو عادي: من 19 إلى 20 جنيهًا

أسعار البيض

البيض الأبيض جملة: من 142 إلى 144 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر جملة: من 145 إلى 150 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي جملة: من 135 إلى 142 جنيهًا للكرتونة

وتشير حركة السوق إلى أن الأسعار تحافظ على توازنها مدعومة بتوافر المعروض وزيادة الإنتاج المحلي، بينما يظل فارق السعر بين المزرعة والتجزئة قائمًا نتيجة تكاليف النقل والتوزيع.

ويتوقع تجار الدواجن استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية تسجيل تراجعات طفيفة في بعض الأنواع إذا استقرت أسعار الأعلاف وانخفضت تكلفة التشغيل للمربين.

دواجن سوق محلي سعر المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة المجمع العربي للموسيقى

القومي للمرأة يهنئ الدكتورة إيناس عبد الدايم بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى

عمرو عثمان

مدير مكافحة الإدمان: الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات تمت في إطار تشاركي

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد