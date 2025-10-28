أرباح أدنوك للحفر الإماراتية ترتفع بأكثر من 17% في 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة أدنوك للحفر بعد الضريبة بحوالي 10% متجاوزة الـ 368 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

ودعم الربحية نمو إيرادات الفترة بنسبة 22.7% إلى أكثر من 1.2 مليار دولار، مدفوعة بالتوسع في عمليات الشركة والتأثير التشغيلي الكامل للحفارات التي تم تشغيلها تدريجيا على مدار العام الماضي.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع الربح بعد الضريبة بنسبة 17.2% إلى أكثر من مليار دولار، بدعم من نمو سنوي للإيرادات بنسبة 27.3% إلى 3.6 مليارات دولار.

وسجلت ضريبة الدخل للفترة حوالي 100.6 مليون دولار مقابل 84.5 مليون دولار عن نفس الفترة من 2024.

ووافق مجلس إدارة أدنوك للحفر على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثالث بمبلغ إجمالي قدره 250 مليون دولار.

وحددت الشركة الـ 4 من نوفمبر تشرين الثاني تاريخ آخر يوم للشراء.






