مدارس الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين

نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل الوزارة، فعاليات توعوية على مستوى المحافظة تركز على أطفال المدارس في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي لغسل اليدين.

واستمرت الفعاليات على مدار عشرة أيام، بجميع المدارس الواقعة في نطاق المناطق الطبية المختلفة، بمراحلها الدراسية المتنوعة، تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو الخير، مدير عام إدارة الثقافة الصحية، وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة.

وأوضح الدكتور بدران أن الفعاليات تضمنت تنفيذ 652 ندوة توعوية عن أهمية غسل الأيدي والطرق الصحيحة لغسلها، في 202 مدرسة بجميع مناطق المحافظة، واستفاد منها 13 ألفًا و554 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لنشر الوعي الصحي بين طلاب المدارس، وتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا أبو الخير أن فرق الثقافة الصحية قدمت شرحًا عمليًا للطريقة الصحيحة لغسل الأيدي بالماء الجاري ووضع الصابون، ثم فرك راحتي اليدين وظهر اليدين وبين الأصابع وتحت الأظافر لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ثم شطفها جيدًا بالماء وتجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو مناديل ورقية.

وأضافت أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الحملة التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، احتفالًا بـ اليوم العالمي لغسل اليدين الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، بهدف تعزيز ثقافة غسل اليدين كإحدى أهم الممارسات الوقائية البسيطة والفعّالة للحد من انتشار العدوى والأمراض، وغرس السلوكيات الصحية السليمة لدى الطلاب منذ الصغر، وتشجيعهم على تطبيقها في حياتهم اليومية داخل المدرسة وخارجها.