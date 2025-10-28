محمود جونيور يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل لينك

يشارك الفنان محمود ياسين جونيور، في مسلسل لينك ، والذي يعرض حالياً علي منصة watch it و قناة DMC.

وقال محمود ياسين جونيور ، لصدي البلد: بقدم شخصية شاب يتمسك بقيم المبادئ والأخلاق و التربية الاصلية التي أصبحت نادرة في عصرنا الحالي و شخصيتي مليئة بالتحديات.

وعبر محمود ياسين جونيور ، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل لينك، مؤكد أن العمل يُعد تجربة مميزة ومختلفة لما يحمله من رسالة توعوية مهمة عن مخاطر السوشيال ميديا والهاكرز وسرقة البيانات، لكل الناس و خاصة لفئة كبار السن.

واختتم محمود ياسين جونيور: "شعرت خلال التصوير أن الفريق بأكمله عائلة حقيقية، مشير إلى أن الكواليس كانت مليئة بالتعاون والطاقة الإيجابية.

ويعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

ويشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.