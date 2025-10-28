شاشات عملاقة لنقل احتفالية المتحف المصري الكبير بالميادين بسوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن استعدادات المحافظة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت القادم الموافق 1 نوفمبر.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على إشراك أبناء سوهاج في هذه اللحظة التاريخية المهمة، التي تُعد تجسيدًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، ورؤية الأجيال المعاصرة.

محافظة سوهاج

وأشار "سراج " إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث، موضحًا أن الاحتفالية تحظى باهتمام عالمي واسع، وستكون بمثابة رسالة حضارية جديدة تؤكد مكانة مصر الريادية عالميًا.

وأضاف المحافظ أن غرف العمليات بالمراكز والأحياء ستتابع عمليات تشغيل الشاشات العملاقة والتجهيزات الفنية اللازمة، لضمان نقل الحدث بصورة متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وذلك مع توفير أماكن مناسبة للجمهور في الميادين الكبرى لمتابعة الفعاليات في أجواء احتفالية تبرز روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية.