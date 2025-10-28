قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاشات عملاقة لنقل احتفالية المتحف المصري الكبير بالميادين بسوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن استعدادات المحافظة لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، من خلال تجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من الميادين والمناطق الحيوية بمختلف مراكز المحافظة.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير، والمقرر إقامته يوم السبت القادم الموافق 1 نوفمبر.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على إشراك أبناء سوهاج في هذه اللحظة التاريخية المهمة، التي تُعد تجسيدًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، ورؤية الأجيال المعاصرة.

محافظة سوهاج

وأشار "سراج " إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز المشروعات الحضارية والثقافية في تاريخ مصر الحديث، موضحًا أن الاحتفالية تحظى باهتمام عالمي واسع، وستكون بمثابة رسالة حضارية جديدة تؤكد مكانة مصر الريادية عالميًا.

وأضاف المحافظ أن غرف العمليات بالمراكز والأحياء ستتابع عمليات تشغيل الشاشات العملاقة والتجهيزات الفنية اللازمة، لضمان نقل الحدث بصورة متميزة تليق بأبناء المحافظة.

وذلك مع توفير أماكن مناسبة للجمهور في الميادين الكبرى لمتابعة الفعاليات في أجواء احتفالية تبرز روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الميادين المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مدرب مالي: جاهزون لأمم إفريقيا ومصر ضمن المرشحين لحصد اللقب

شوبير

أحمد شوبير يثير جدل المراهنات في الكرة المصرية بعد فضيحة الحكام في تركيا

سباليتي

سباليتي يكشف حقيقة تدريب يوفنتوس خلفا لـ تودور

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد