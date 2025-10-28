ستيف بروس يروي واقعة طريفة مع عمرو زكي في الدوري الإنجليزي

روى المدرب الإنجليزي المخضرم ستيف بروس، المدير الفني السابق لفريق ويجان أتلتيك، موقفًا طريفًا جمعه بالمهاجم المصري عمرو زكي، خلال فترة تواجدهما سويًا في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2008/2009.

وخلال ظهوره في بودكاست مع النجم الإنجليزي بول سكولز، استعاد بروس واحدة من أكثر اللحظات غرابة في مسيرته التدريبية، موضحًا أن الواقعة حدثت قبل مباراة فريقه أمام ليفربول على ملعب "الأنفيلد".

وقال بروس ضاحكًا: "كان لدينا لاعب مصري يُدعى زكي، بالتأكيد تتذكرونه، كان مثل الحصان في الملعب. كان من المفترض أن يعود للتدريبات يوم الثلاثاء، لكنه ظهر يوم الجمعة فقط قبل المباراة!".

وأضاف: "سألته غاضبًا: أين كنت؟، فرد عليّ قائلاً: (زكي يحتاج إلى عطلة!). قررت حينها معاقبته بعدم المشاركة في المباراة، لكنه غادر الغرفة، وبدأت أفكر، ليس لدينا لاعبين كفاية، ربما يجب أن أغيّر رأيي".

وتابع بروس: "في يوم المباراة دفعت به في التشكيل الأساسي، وبعد دقيقتين فقط قطع الكرة من جيمي كاراجر وسجل هدفًا في شباك ليفربول، ثم أضاف هدفًا آخر بطريقة رائعة من ركلة خلفية مزدوجة".

واختتم المدرب الإنجليزي روايته بابتسامة: "بين شوطي المباراة، جاء إليّ وقال بثقة: (ألم أقل لك يا كابتن؟ زكي يحتاج إلى عطلة!)".

الجدير بالذكر أن عمرو زكي قد لفت الأنظار بقوة خلال فترة احترافه في ويجان، حيث سجل عددًا من الأهداف المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود إلى الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته.