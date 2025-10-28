قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سياحة النواب: الافتتاح العالمي للمتحف الكبير يرسخ مكانة مصر كمركز حضاري دولي

النائبة سحر طلعت مصطفى
النائبة سحر طلعت مصطفى
محمد الشعراوي

أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن بالغ فخرها واعتزازها بالافتتاح العالمي المرتقب للمتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الصرح الحضاري العملاق سيشكل علامة فارقة في تاريخ السياحة المصرية والعالمية على حد سواء.

ووصفت سحر طلعت، المتحف المصري الكبير بأنه "أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين"، ليس فقط بمقاييس مصر، بل على مستوى العالم أجمع، لافتة إلى أن المتحف يمثل رسالة سلام وحضارة من أرض مصر إلى الإنسانية جمعاء.

وفي سياق تصريحاتها، أبرزت النائبة الآثار الإيجابية المتوقعة للمتحف على قطاع السياحة بمصر حبق دفعة قوية لاقتصاد السياحة بأن  يُتوقع أن يجذب المتحف ملايين الزوار سنوياً من جميع أنحاء العالم، مما سينعكس إيجاباً على معدلات الإشغال الفندقي، وحركة الطيران، والقطاعات السياحية المساندة مثل المطاعم والنقل والخدمات، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة مع تنويع المنتج السياحي حيث يضيف المتحف بُعداً ثقافياً وحضارياً عميقاً للمنتج السياحي المصري، مما يثري تجربة الزائر ويطيل فترة مكوثه، ويجذب شريحة جديدة من السياح المهتمين بالتاريخ والآثار والثقافة، إلى جانب السياحة الترفيهية في المدن الساحلية.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى عمل المتحف أيضا على خلق فرص عمل جديدة حيث سيوفر المتحف ومحيطه آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في مجالات عدة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة مع تعزيز الصورة الذهنية لمصر حيث يقدم المتحف صورة مشرقة عن مصر كدولة راعية للثقافة والحضارة والإرث الإنساني، ويعيد تأكيد مكانتها كأهم مقصد سياحي ثقافي على خريطة العالم بجانب خلق مسارات سياحية جديدة حيث  سيشكل المتحف محوراً جديداً للجذب السياحي في منطقة الهرم، مما سينشط حركة السياحة بينه وبين أهرامات الجيزة ومنطقة سقارة، ويسهم في إعادة توزيع تدفقات السياح.

النائبة سحر طلعت مصطفى لجنة السياحة والطيران المتحف المصري الكبير السياحة سحر طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

نائب محافظ بني سويف

تعليم ببني سويف تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. صور

ارشيفيه

لخلافات أسرية.. شخص يطعـ.ن طليقته بآلة حا.دة في جمصة الدقهلية

حملة تموينية بالغربية

الغربية .. ضبط صاحب مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم في حملة تموينية بطنطا

بالصور

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد