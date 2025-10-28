قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ سوهاج لرئيس الحي: ارفع كل الإشغالات دي مش لازم أنزل بنفسي وأشوف
تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مؤتمر جماهيري حاشد لحماة الوطن بالجيزة لدعم مرشح الحزب بالصف ..صور

مؤتمر جماهيري حاشد لحماة الوطن
مؤتمر جماهيري حاشد لحماة الوطن
محمد الشعراوي

نظم حزب حُماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بدائرة الصف بمحافظة الجيزة دعمًا لمرشحه المهندس "فيصل أبو عريضة" في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور قيادات الحزب وأكثر من 5 ألاف من أهالي الدائرة، في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ ومرشحي الحزب بمحافظة الجيزة، من بينهم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومرشح القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة، النائب نافع عبد الهادي، مرشح القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، الدكتورة جيهان شاهين، مرشحة القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة، الدكتور محسن البطران، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، السيدة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أحمد ترجم، مرشح دائرة أكتوبر وزايد، محمد رشاد حمزة، مرشح دائرة العياط، عربي زيادة، مرشح دائرة بولاق الدكرور.

وخلال المؤتمر، تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.

وقال الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وأمين امانة الصندوق بالحزب، ومرشح القائمة الوطنية، أن هذا الحضور الجماهيري الكبير يعكس دعم أبناء محافظة الجيزة لمسيرة الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا خلال كلمته أن التلاحم الوطني وروح التعاون بين أبناء الحزب تمثل قوة حقيقية تدعم مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية .

وقال النائب نافع عبدالهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن حزب حماة الوطن كان أهم معايير اختياراته لمرشحيه هو شعبية المرشح في دائرته، ولقد وجدت شعبية كبيرة في مركز الصف للمرشح فيصل أبو عريضة من خلال هذا الحشد الكبير في هذا المؤتمر، موضحا أننا نثق في أبناء الصف بالكامل للوقوف خلفه وسدا منيعا في ظهره خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن حزب حماة الوطن حصل على 7 مرشحين في القائمة الوطنية بالجيزة و7 مرشحين بالحزب بالجيزة بالدوائر الفردية، وفاز في انتخابات الشيوخ 3 نواب حاليا في الجيزة .

وقال المهندس فيصل أبو عريضة، أنني أتمنى أن أنال شرف خدمة بلدي وأهلي مركز الصف، كما استعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي الهادف لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات داخل الدائرة، كما وجه الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه الشكر للقيادات التنفيذية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة والقوات المسلحة وللشعب المصري .

وقال أحمد ترجم، مرشح أكتوبر وزايد والواحات البحرية، أن مركز الصف دائما ما يحقق المعادلة الصعبة في محافظة الجيزة، داعيا عائلات وأهالي مركز الصف أن تنتخب مرشح حزب حماة الوطن وتعطي له الفرصة حتى يستطيع أن يقدم خدمات عامة لمركز ومدينة الصف، مؤكدا أننا سنحقق المعادلة الصعبة في حزب حماة الوطن .

حُماة الوطن دائرة الصف محافظة الجيزة انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

كيكية اللبن الساخن

طريقة عمل كيكة اللبن الساخن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

بالصور

ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن
شرب القهوة عند كبار السن

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد