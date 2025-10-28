مؤتمر جماهيري حاشد لحماة الوطن بالجيزة لدعم مرشح الحزب بالصف ..صور

نظم حزب حُماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بدائرة الصف بمحافظة الجيزة دعمًا لمرشحه المهندس "فيصل أبو عريضة" في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور قيادات الحزب وأكثر من 5 ألاف من أهالي الدائرة، في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم.

شهد المؤتمر حضور عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمجلسي النواب والشيوخ ومرشحي الحزب بمحافظة الجيزة، من بينهم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومرشح القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة، النائب نافع عبد الهادي، مرشح القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة وأمين حزب حماة الوطن بالمحافظة، الدكتورة جيهان شاهين، مرشحة القائمة الوطنية عن محافظة الجيزة، الدكتور محسن البطران، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، السيدة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أحمد ترجم، مرشح دائرة أكتوبر وزايد، محمد رشاد حمزة، مرشح دائرة العياط، عربي زيادة، مرشح دائرة بولاق الدكرور.

وخلال المؤتمر، تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والواعية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.

وقال الدكتور محمد أسعد، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، وأمين امانة الصندوق بالحزب، ومرشح القائمة الوطنية، أن هذا الحضور الجماهيري الكبير يعكس دعم أبناء محافظة الجيزة لمسيرة الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا خلال كلمته أن التلاحم الوطني وروح التعاون بين أبناء الحزب تمثل قوة حقيقية تدعم مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية .

وقال النائب نافع عبدالهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، أن حزب حماة الوطن كان أهم معايير اختياراته لمرشحيه هو شعبية المرشح في دائرته، ولقد وجدت شعبية كبيرة في مركز الصف للمرشح فيصل أبو عريضة من خلال هذا الحشد الكبير في هذا المؤتمر، موضحا أننا نثق في أبناء الصف بالكامل للوقوف خلفه وسدا منيعا في ظهره خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن حزب حماة الوطن حصل على 7 مرشحين في القائمة الوطنية بالجيزة و7 مرشحين بالحزب بالجيزة بالدوائر الفردية، وفاز في انتخابات الشيوخ 3 نواب حاليا في الجيزة .

وقال المهندس فيصل أبو عريضة، أنني أتمنى أن أنال شرف خدمة بلدي وأهلي مركز الصف، كما استعرض أبرز ملامح برنامجه الانتخابي الهادف لخدمة المواطن والارتقاء بالخدمات داخل الدائرة، كما وجه الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، كما وجه الشكر للقيادات التنفيذية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الشرطة والقوات المسلحة وللشعب المصري .

وقال أحمد ترجم، مرشح أكتوبر وزايد والواحات البحرية، أن مركز الصف دائما ما يحقق المعادلة الصعبة في محافظة الجيزة، داعيا عائلات وأهالي مركز الصف أن تنتخب مرشح حزب حماة الوطن وتعطي له الفرصة حتى يستطيع أن يقدم خدمات عامة لمركز ومدينة الصف، مؤكدا أننا سنحقق المعادلة الصعبة في حزب حماة الوطن .