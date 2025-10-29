قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي
بعد تحرّك نقابة المهندسين ضد مُرشحين «مُنتحلي صفة».. كيف يواجه القانون جرائم تزوير المستندات؟
بكل قوة .. «الغندور» يكشف محاولات الأهلي لضم نجم بيراميدز
عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025
خلال تجمع دولي.. رئيس القابضة للمطارات: نحلم في مصر بمدينة المطار المتكامل تجاري وترفيهي
عايز أحفظ القرآن.. محمد سامي: قررت أخصص جزءا من فلوسي للصدقات
السياحة والآثار: لا تطوع ولا تذاكر لحفل افتتاح المتحف الكبير
الحكومة: المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة تكلفتها 50 مليون جنيه
دار الإفتاء: الرشوة محرمة شرعا وتعد أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الاربعاء 29 أكتوبر 2025.. أفكارك تتدفق بسلاسة

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 

أفكارك تتدفق بسلاسة، وقدرتك على التواصل مع الآخرين قوية. إنه يوم رائع لمشاركة أفكارك أو التعاون في مشاريع. لا تكبح جماح إبداعك، فخيالك قد يتحول إلى نجاح حقيقي إذا اتخذت الخطوة الأولى. 

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 محادثة لطيفة تُزيل سوء الفهم السابق وتُشعرك بالراحة. قد يلتقي العُزّاب بشخص يُقدّر أسلوب تفكيرك الفريد. ستجذب أشخاصًا يُقدّرون ذكائك ولطفك. كن لطيفًا في كلماتك وأظهر اهتمامك.

برج الدلو الوظيفي اليوم

تجنب الإنفاق المتسرع وركز على أهدافك الادخارية طويلة المدى. قد تجد مصدر دخل جديد أو تفكر في طريقة غير تقليدية لزيادة دخلك. راقب ميزانيتك وتجنب المخاطر المالية غير الضرورية. ثق بحدسك، فهو سيرشدك إلى الخيارات الصحيحة. 

توقعات برج الدلو صحيا

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 تجنب المخاطر غير الضرورية وفكّر على المدى البعيد. قد يحفزك مكسب أو حافز صغير على تخطيط ميزانيتك بشكل أفضل. سيمنحك الانضباط المالي راحة البال اليوم.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الدلو الدلو وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تتراجع محليًا وعالميًا وسط صعود الدولار وتزايد التفاؤل التجاري… وترقّب لقرارات الفيدرالي

الدولار

رسميا الآن.. تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

أحمد كجوك

وزير المالية: خفض الدين العام إلى مستويات آمنة وتوسيع قاعدة التمويل المحلي

بالصور

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد