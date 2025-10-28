أحمد موسى: دخلت الصحافة غلط وكنت ناوي على هذا المجال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التحقت بقسم الصحافة في كلية الآداب “غلط وكنت ناوي على قسم اثار”.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كانت أمنيتي العمل في مجال الآثار، متابعا جاء لي قسم صحافة سوهاج.

وأشار إلى أن تاريخ مصر وحضارتها لا تقدر بأموال، متابعا أن مصر عائمة على آثار تاريخ مصر وحضارتها لا تقدر بأموال.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين ترك المناطق القريبة من المتحف والذهاب لطرق بديلة في يوم الافتتاح، مشيرا إلى أن العالم سيحتفل مع مصر بالمتحف المصري الكبير.





