اتحاد الغرف السياحية: معدلات الحركة هذا العام من الأعلى في التاريخ

علق حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واستعدادات الدولة المصرية له.



وقال حسام الشاعر في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "،:" افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عظيم وفخور بمعاصرة افتتاح المتحف والعالم ينتظره".

وتابع حسام الشاعر :" افتتاح المتحف المصري الكبير دعايا ضخمة للسياحة في مصر وبعد افتتاح المتحف يجب استغلال دعايا يوم الافتتاح لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ".



واكمل حسام الشاعر :" من المتوقع أن يكون هناك زخم عالمي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير ويجب الاستفادة من هذه الحالة ".

ولفت حسام الشاعر :" معدلات السياحة هذا العام في مصر من اعلى الارقام في تاريخ السياحة في مصر "، مضيفا:" من المتوقع أن يكون فضل الشتاء المقبل سيكون مميزا في السياحة الثقافية ".



