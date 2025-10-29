تصل لـ 10 درجات فى تلك المناطق.. الأرصاد: طقس خريفي معتدل

تشهد البلاد أجواء خريفية مستقرة مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة تعود لمعدلها الطبيعي

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات الأسبوع الحالي بدأت تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، مشيرا إلى أن اليوم يتميز الطقي بالأجواء الخريفية الذي يكون فيه فرق واضح بين درجات الحرارة العظمي والصغري فى نفس اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فصائية “الأولي”، أن القاهرة الكبري نهارا تسجل ما بين ال28 و 29 درجة مئوية، ولكن خلال ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة، ولكن ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تنخفض بشكل كبير إلى أقل من 20 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة تصل الصغري بها إلى 17 درجة مئوية.

شبورة مائية كثيفة

وتابع أن المناطق الجبلية المرتفعة فى وسط تنخفض درجة الحرارة الصغري إلى 10 درجات مئوية، لافتا إلى أن هذا الطقس مستمر على مدار الأيام القادمة، إضافة إلى ظاهرة الشبورة المائية، التي من الممكن أن تكون كثيفة، مستمرة على مدار الأيام القادمة.

إعتدال حركة الملاحة بالبحرين

وأشار إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تماما، وأقصي إرتفاع للموج يتم تسجيله على البحر الأحمر حوالي 2 متر، وأقل من 2 متر على البحر المتوسط، والبحرين مؤهلين تماما لكافة أعمال الملاحة.

وأوضح أن إتجاهات وسرعات الرياح معتدلة على كافة مناطق الجمهورية، ولا يوجد أى نشاطات قوية لها سواء على المحافظات الداخلية أو البحرين الأحمر والمتوسط.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 19

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 28 والصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18

المنطقة الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 مع نشاط للرياح أحيانًا

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 مع نشاط رياح أحيانًا

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21