قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصل لـ 10 درجات فى تلك المناطق.. الأرصاد: طقس خريفي معتدل

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد أجواء خريفية مستقرة مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة تعود لمعدلها الطبيعي

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات الأسبوع الحالي بدأت تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي، مشيرا إلى أن اليوم يتميز الطقي بالأجواء الخريفية الذي يكون فيه فرق واضح بين درجات الحرارة العظمي والصغري فى نفس اليوم.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فصائية “الأولي”، أن القاهرة الكبري نهارا تسجل ما بين ال28 و 29 درجة مئوية، ولكن خلال ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة، ولكن ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تنخفض بشكل كبير إلى أقل من 20 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة تصل الصغري بها إلى 17 درجة مئوية.

شبورة مائية كثيفة 

وتابع أن المناطق الجبلية المرتفعة فى وسط تنخفض درجة الحرارة الصغري إلى 10 درجات مئوية، لافتا إلى أن هذا الطقس مستمر على مدار الأيام القادمة، إضافة إلى ظاهرة الشبورة المائية، التي من الممكن أن تكون كثيفة، مستمرة على مدار الأيام القادمة.

إعتدال حركة الملاحة بالبحرين 

وأشار إلى أن حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تماما، وأقصي إرتفاع للموج يتم تسجيله على البحر الأحمر حوالي 2 متر، وأقل من 2 متر على البحر المتوسط، والبحرين مؤهلين تماما لكافة أعمال الملاحة.

وأوضح أن إتجاهات وسرعات الرياح معتدلة على كافة مناطق الجمهورية، ولا يوجد أى نشاطات قوية لها سواء على المحافظات الداخلية أو البحرين الأحمر والمتوسط.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 19

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 28 والصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18

المنطقة الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 مع نشاط للرياح أحيانًا

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 مع نشاط رياح أحيانًا

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21

هيئة الأرصاد الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس القاهرة الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

محمد سامي ومي عمر

ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته

الدولار

عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025

ترشيحاتنا

ارشيفية

34 ألف مطبوع مخالف.. القبض على مدير مطبعة بعين شمس

ارشيفية

ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

المتهم

أفلام ومسلسلات.. القبض على شخص يدير 92 موقعا لبث المحتوى المقرصن بالإسكندرية

بالصور

هوندا أمام القضاء بسبب هبوط دواسات الفرامل فجأة على الأرض

هوندا
هوندا
هوندا

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"
مدبولي يشهد تسلم مصر رئاسة "الإنتوساي"

أسرار المطبخ.. 10 طرق لنجاح أي وصفة من أول مرة

10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة
10 أسرار لنجاح أي وصفة من أول مرة

شئون البيئة بالشرقية يُنفذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات ويضبط 61 سيارة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد