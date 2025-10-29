مستثنون من رسوم دخول المتحف المصري الكبير.. إنفوجراف

لعلك تكون من المحظوظين للحصول على استثناء من رسوم دخول المتحف المصري الكبير، والتى حددتها هيئة المتحف لـ العديد من الفئات المقرر التردد عليها سواء المرتبطة بعملهم أو الدراسة.



مستثنون من رسوم دخول المتحف المصري الكبير



الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

هيئة التدريس المصريون في كلية الآثار

الأطفال دون سن السادسة

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

المرشدون السياحيون المصريون

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف

المرشدون السياحيون المصريون

المحاربون القدامى المصريون

أفراد أسر الشهداء المصريين

موظفو وزارة السياحة والآثار

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات:

الحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي

العمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية

الطلاب بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية

الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية