إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل
الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي
سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث
المتعة الحرام.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بالدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد
دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان
مستثنون من رسوم دخول المتحف المصري الكبير.. إنفوجراف

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

لعلك تكون من المحظوظين للحصول على استثناء من رسوم دخول المتحف المصري الكبير، والتى حددتها هيئة المتحف لـ العديد من الفئات المقرر التردد عليها سواء المرتبطة بعملهم أو الدراسة.


مستثنون من رسوم دخول المتحف المصري الكبير
 

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كلية الآثار

هيئة التدريس المصريون في كلية الآثار

الأطفال دون سن السادسة

الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة

المرشدون السياحيون المصريون

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف

المرشدون السياحيون المصريون

المحاربون القدامى المصريون

أفراد أسر الشهداء المصريين

موظفو وزارة السياحة والآثار

الصحفيون المعتمدون لدى وزارة السياحة والآثار

الطلاب المصريون بالجامعات الحكومية في كليات: 
الحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي
العمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية

الطلاب بالمدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية
الأيتام عند تقديم خطاب رسمي من جمعية

المتحف المصري الكبير

