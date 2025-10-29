أيمن عاشور: تدويل التعليم هو أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تدويل التعليم هو أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسلطًا الضوء على اهتمام مصر بالتعليم العابر للحدود، خاصة وأن نحو نصف أفرع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر هي جامعات بريطانية، مما جعل مصر تتقدم لتحتل المركز الرابع بدلًا من المركز الخامس، في ترتيب الدول التي تحتضن "التعليم البريطاني العابر للحدود" على مستوى العالم، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن University UK International لتصبح مصر مركزًا للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، حيث تستضيف حاليًا العديد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالتعليم والتدريب المهني والتقني، من خلال الربط بين البرامج التعليمية والصناعة، والتي تعتبر المملكة المتحدة رائدة في هذا المجال، مستعرضًا أهمية المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيدة بارونيس سميث، وزيرة التعليم البريطانية، وذلك على هامش مشاركة مصر في المؤتمر السنوي "Going Global" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني.