بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة و«We» لتقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (We) لتقديم خدمات الاتصالات للمنطقة الصناعية بأبو رواش وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالعمل على تطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية لدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة العمل والإنتاج.

وشهدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة مراسم توقيع البروتوكول بحضور محمد نور السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبدالمجيد رئيس قطاع الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، وأدهم قورين رئيس قطاع مبيعات المجتمعات العمرانية المغلقة بالشركة.

وخلال كلمتها نقلت نائب المحافظ تحيات المحافظ للحضور مؤكدةً أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات المقدمة بالمناطق الصناعية، بما يسهم في دعم المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما أشادت نائب المحافظ بالتعاون المستمر بين المحافظة والشركة المصرية للاتصالات، ودورها في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية التي تطلقها المحافظة في مختلف المناسبات.

وأعربت عن تطلعات المحافظة لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، لتحسين خدمات الاتصالات في قطاعات أخرى داخل، وعلى رأسها الواحات البحرية، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب أحمد عبدالمجيد رئيس قطاع الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بالمشاركة في أحد الفعاليات التنموية المهمة بمحافظة الجيزة، والتي تأتي على بُعد خطوات من المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتزامن مع الاستعدادات الجارية لافتتاح أكبر صرح حضاري في العالم.

كما وجّه الشكر للسيد المحافظ وقيادات المحافظة على جهودهم الكبيرة في تطوير محيط المتحف المصري الكبير واستعدادات حفل الافتتاح، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول في هذا التوقيت يحمل دلالات إيجابية على مسيرة التنمية في الدولة المصرية.

وحضر مراسم التوقيع كل من وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس سيد حسن رئيس المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، وعدد من مسؤولي الأجهزة والقطاعات المعنية بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات (We).