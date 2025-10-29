قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة و«We» لتقديم خدمات الاتصالات بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

توقيع بروتوكل
توقيع بروتوكل
أحمد زهران

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (We) لتقديم خدمات الاتصالات للمنطقة الصناعية بأبو رواش وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالعمل على تطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية لدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة العمل والإنتاج.
وشهدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة مراسم توقيع البروتوكول بحضور محمد نور السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبدالمجيد رئيس قطاع الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، وأدهم قورين رئيس قطاع مبيعات المجتمعات العمرانية المغلقة بالشركة.
وخلال كلمتها نقلت نائب المحافظ تحيات  المحافظ للحضور مؤكدةً أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات المقدمة بالمناطق الصناعية، بما يسهم في دعم المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
كما أشادت نائب المحافظ بالتعاون المستمر بين المحافظة والشركة المصرية للاتصالات، ودورها في دعم المبادرات التنموية والمجتمعية التي تطلقها المحافظة في مختلف المناسبات.
وأعربت عن تطلعات المحافظة لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، لتحسين خدمات الاتصالات في قطاعات أخرى داخل، وعلى رأسها الواحات البحرية، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أعرب أحمد عبدالمجيد رئيس قطاع الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بالمشاركة في أحد الفعاليات التنموية المهمة بمحافظة الجيزة، والتي تأتي على بُعد خطوات من المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يتزامن مع الاستعدادات الجارية لافتتاح أكبر صرح حضاري في العالم.
كما وجّه الشكر للسيد المحافظ وقيادات المحافظة على جهودهم الكبيرة في تطوير محيط المتحف المصري الكبير واستعدادات حفل الافتتاح، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول في هذا التوقيت يحمل دلالات إيجابية على مسيرة التنمية في الدولة المصرية.
وحضر مراسم التوقيع كل من وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس سيد حسن رئيس المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، وعدد من مسؤولي الأجهزة والقطاعات المعنية بالمحافظة والشركة المصرية للاتصالات (We).

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

اللواء محمد معوض سكرتير عام مساعد القليوبية

السيرة الذاتية للواء محمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية

المهندسة جيهان عبدالحميد سكرتير عام القليوبية

تعرف على السيرة الذاتية للمهندسة جيهان عبد الحميد سكرتير عام القليوبية

ارشيفية

شاب ينهي حياته في الدفهلية

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد