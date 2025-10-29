وقف أعلى منزله بدون ملابس علوية.. القبض على شخص هدد أخر بسلاح أبيض بكفر الشيخ



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص أعلى أحد المنازل بدون ملابس علوية ملوحاً بسلاح أبيض والتعدى بالسب على آخر بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى حال تواجد (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) أمام منزل (الشخص الظاهر بمقطع الفيديو - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) حدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات سابقة بينهما ، قام على إثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزته والتعدى على الثانى بالسب من أعلى سطح منزله.

وأمكن ضبطه والأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.