الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر منه 12 سفينة، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة (MSC FEBE) التابعة للخط الملاحي العالمي (MSC) والتي ترفع علم بنما والقادمة من تركيا ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61.5 متر ويصل غاطسها إلى 14 مترا وحمولتها الكلية 232 ألفا و618 طنا، ومن المقرر أن تتداول 1539 حاوية مكافئة بالميناء، كما تعد السفينة من أكبر سفن الحاويات من الجيل الجديد وتصل طاقتها الاستيعابية لحوالي 23 ألفا و756 حاوية مكافئة.


وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم /الأربعاء/ أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46 ألفا و862 طنا شملت 7800 طن يوريا و6959 طن كلينكر و6655 طن جبس معبأ و670 طن علف بنجر و2792 طن أسمنت معبأ و21 ألفا و986 طنا بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 68 ألفا و234 طنا شملت 40 ألفا و732 طن ذرة و4894 طن حديد و1231 طن خشب زان و1100 طن خردة و495 طن أبلاكاش و1588 طن عدس و6 آلاف طن فول و11 ألفا و294 طن قمح و900 طن بذور كتان.


وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 579 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 334 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 794 حاوية مكافئة.


وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 86 ألفا و479 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 48 ألفا و60 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح إلى صوامع شبرا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5266 حركة.

صومعة الحبوب والغلال ميناء دمياط تداول السفن خط الملاحي العالمي MSC

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

