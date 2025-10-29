رئيس جامعة بنها: اعتماد برامج أكاديمية من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برنامجين بكلية الهندسة ببنها وهما برنامج بكالوريس الهندسة في الهندسة الكهروميكانيكية ، وبرنامج بكالوريوس الهندسة في الهندسة المدنية ، فيما حصلت كلية الزراعة بمشتهر علي منح الاعتماد المشروط لعدد خمس برامج ، وحصلت كلية التربية النوعية علي منح مهلة لعدد برنامجين بالكلية.

ووجه " الجيزاوي " التهنئة والشكر لكل منسوبي الكليات التي تم اعتماد برامج بها ، ولمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعتماد كافة البرامج الأكاديمية والإعتماد المؤسسى لكلياتها في ضوء تعزيز جودة الأداء المؤسسي بالجامعة ، وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية ، و تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.