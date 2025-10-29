جميلة عوض تتألق بفستان أزرق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

خطفت الفنانة جميلة عوض، الأنظار، في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا أزرق اللون أبرز ملامح جمالها الناعمة.

ونشرت جميلة عوض، الصور، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، حيث تفاعل معها الجمهور ومتابعوها بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها الراقية وأناقتها اللافتة.

وتُعرف جميلة عوض بأسلوبها المميز في اختيار إطلالاتها التي تجمع بين البساطة والفخامة، مما يجعلها دائمًا محط أنظار جمهورها ومحبي الموضة.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة جميلة عودض في بطولة فيلم "ريد فلاج"، مع النجوم أحمد حاتم، شريف منير- نسرين أمين - انتصار - سيف زهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب.

الفيلم فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.