انطلاق أولى حلقات ذا فويس بموسمه الجديد.. الليلة

يعود البرنامج الغنائي الأشهر في العالم العربي "ذا فويس" في موسمه الجديد مع لجنة تحكيم تجمع النجوم أحمد سعد، ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأبرز المُتسابقين من العالم العربي بحثاً عن "أحلى صوت" في موسمه السادس مساء كل أربعاء، ويبدأ أولى حلقاته غداً.

‎كان الفنان أحمد سعد أطلق تحديًا جديدًا للرقص على أغنيته "أخويا"، التي سبق وطرحها ضمن ألبومه الغنائي "بيستهبل"، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو يُظهر فيه رقصة جديدة مستوحاة من الأغنية.



وكتب سعد في تعليقه على الفيديو: "الأصحاب الجدعان اللي بيحبوا بعض.. اجمعوا، الرقصة الجديدة وصلت".

روى المطرب أحمد سعد تفاصيل غير معلنة من كواليس أغنيته الشهيرة "وسع وسع"، التي صدرت عام 2022 وحققت نجاحاً ضخماً، مؤكداً أنها غيّرت نظرته للفن وأسلوب عمله.

وقال سعد خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إن الأغنية كانت سبباً في خلاف حاد مع ملحنها إيهاب عبد الواحد، بعدما حاول أداءها بطريقته الطربية المعتادة، بينما أصر الملحن على أسلوب أبسط وأكثر سلاسة. وأضاف: "كنت متضايق في الأول، لكن لما سمعت التسجيل فهمت إن عنده حق، وحسيت إن حياتي كلها اتغيرت".

أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس

أكد الفنان أحمد سعد أنه يحرص دائماً على انتقاء كلمات أغانيه بعناية شديدة، مشيراً إلى أن نجاح أغنيته الأخيرة "مكسرات" يعود بالأساس إلى قوة الكلمة وطريقة الإلقاء التي تميز بها.