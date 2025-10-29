دورات تدريبية على استخدام نظم تقييم الرعاية الصحية الأولية بالوادى الجديد

أعلنت الدكتورة نيرمين جميل مدير إدارة متابعة المديريات، عن تنفيذ تدريب لمنسقي فريق متابعة المديريات بوحدات إدارتي الخارجة وباريس بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، على استخدام نظام SAT الخاص بتقييم وحدات الرعاية الصحية الأولية، وآلية تطبيق قائمة التحقق المرتبطة به، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،

وأضافت مدير المتابعة أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة فرق المتابعة وتمكينهم من استخدام أدوات التقييم الحديثة لضمان جودة الأداء داخل وحدات الرعاية الأساسية، ومتابعة تنفيذ المعايير الفنية والإدارية طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة المديرية المستمرة لتعزيز نظم المتابعة والتقييم ورفع كفاءة الكوادر الميدانية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.