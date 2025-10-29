قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء
إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام
الحكومة السودانية تدعو إلى تصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية
الفاو تكشف لـ"صدى البلد" حقيقة تفشي المجاعة في الفاشر ودارفور بالسودان
إيران تدعو إلى محاسبة ترامب على تصريحاته ضدها
البابا لاوُن الرابع عشر: السلام وحده مقدس والحرب جريمة ضد الله والإنسان
أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي
استقبال بارد من ترامب لرئيس وزراء كندا .. فما السبب؟
صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول المتوقع ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو
حبس ميدو شهرا وتغريمه 20 ألف جنيه وتعويض 10 آلاف بتهمة السب والقذف
التعليم تعلن موعد ومكان مقابلات المتقدمين بطلبات الإعارة للدول الناطقة بغير العربية
ضمن "العودة الطوعية".. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ29 لنقل السودانيين لوطنهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يسرا عن المتحف الكبير: فخورة إنى مصرية.. خاص

يسرا
يسرا
أحمد إبراهيم

علقت الفنانة يسرا على افتتاح المتحف الكبير الذى من المقرر أن ينطلق فى الأول من نوفمبر المقبل وسط احتفالية كبيرة يحضرها عدد كبير من رؤساء وملوك العالم. 

وقالت يسرا فى تصريح خاص لصدى البلد : المتحف الكبير هو صرح مهمة وكبير وأنا فخورة بهذا الإنجاز العظيم الذى سيحضره عدد كبير من الرؤساء والملوك فى العالم كله حيث يشاهدون عظمة بلادى وحضارتها من خلال هذا المتحف الذى يعد أكبر متحف آثرى فى العالم. 

وأضافت يسرا : فخورة إنى مصرية وأنتمى لهذا البلد التى تمتلك حضارة عظيمة تعلي من شأن هذا البلد أمام العالم أجمع.

يسرا تكشف عن فستان الإرهاب والكباب 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة يسرا عن احتفاظها بعدد كبير من الملابس الخاصة بأعمالها موضحة:" فتحت 60 شنطة عشان ألاقي فستان الإرهاب والكباب".

وقالت يسرا إنها ممتنة لكل من أضاف لها في حياتها ومن ساعدها على مشوارها التمثيلي وتواجد عدد كبير من الفنانين في ندوة تكريم الفنانة يسرا عن مرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية أبرزهم ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وعمرو منسي والمخرج هاني خليفة وغيرهم.

وحرصت الفنانة يسرا على حضور السجادة الحمراء لفيلم إسكندرية كمان وكمان برفقة الفنان حسين فهمي ضمن فعاليات مهرجان الجونة احتفاءاً بذكرى يوسف شاهين.

وحضر عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم أبرزهم ليليك وإلهام شاهين ويسرا اللوزي وروجينا وغيرهم.

يسرا الفنانة يسرا أعمال يسرا أفلام يسرا المتحف الكبير

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يتابع توافر السلع وانتظام منظومة الدعم بالقاهرة

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي

8 فوائد للقرنفل للعناية بشعرك.. من النمو السريع حتى اللمعان الطبيعي

8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر
8 فوائد مذهلة للقرنفل في العناية بالشعر

طاجن البطاطا بالمكسرات.. حلوى شتوية تجمع بين الدفء والمذاق الملوكي

طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات
طريقة طاجن البطاطا بالمكسرات

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد