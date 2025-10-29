يسرا عن المتحف الكبير: فخورة إنى مصرية.. خاص

علقت الفنانة يسرا على افتتاح المتحف الكبير الذى من المقرر أن ينطلق فى الأول من نوفمبر المقبل وسط احتفالية كبيرة يحضرها عدد كبير من رؤساء وملوك العالم.

وقالت يسرا فى تصريح خاص لصدى البلد : المتحف الكبير هو صرح مهمة وكبير وأنا فخورة بهذا الإنجاز العظيم الذى سيحضره عدد كبير من الرؤساء والملوك فى العالم كله حيث يشاهدون عظمة بلادى وحضارتها من خلال هذا المتحف الذى يعد أكبر متحف آثرى فى العالم.

وأضافت يسرا : فخورة إنى مصرية وأنتمى لهذا البلد التى تمتلك حضارة عظيمة تعلي من شأن هذا البلد أمام العالم أجمع.

يسرا تكشف عن فستان الإرهاب والكباب

من ناحية أخرى كشفت الفنانة يسرا عن احتفاظها بعدد كبير من الملابس الخاصة بأعمالها موضحة:" فتحت 60 شنطة عشان ألاقي فستان الإرهاب والكباب".

وقالت يسرا إنها ممتنة لكل من أضاف لها في حياتها ومن ساعدها على مشوارها التمثيلي وتواجد عدد كبير من الفنانين في ندوة تكريم الفنانة يسرا عن مرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية أبرزهم ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وعمرو منسي والمخرج هاني خليفة وغيرهم.

وحرصت الفنانة يسرا على حضور السجادة الحمراء لفيلم إسكندرية كمان وكمان برفقة الفنان حسين فهمي ضمن فعاليات مهرجان الجونة احتفاءاً بذكرى يوسف شاهين.

وحضر عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم أبرزهم ليليك وإلهام شاهين ويسرا اللوزي وروجينا وغيرهم.