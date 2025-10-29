إلهام شاهين: المتحف الكبير صرح عظيم على أكبر مساحة في العالم.. خاص

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها فى افتتاح المتحف الكبير الذى من المقرر له فى الأول من نوفمبر المقبل والذى يشهد حضور عدد كبير من الرؤساء والملوك فى العالم ليشاهدوا حضارة مصر.

وقالت إلهام شاهين لـ صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير يعد صرحا عظيما وأمر مشرف لبلدنا مصر وتم تنفيذه على أكبر مساحة فى العالم حتى يشغل بداخله أكبر عدد ممكن من الآثار الفرعونية الضخمة وهذا يؤكد على دور القوة الناعمة والحضارة المصرية ببلادنا.

نهال طايل تتضامن مع إلهام شاهين

من ناحية أخرى تضامنت الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد مع الفنانة إلهام شاهين بعد تعرضها لهجوم كبير خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، منوهة أن إلهام شاهين تعرضت لموقف محرج عقب تطاير فستانها بسبب الهواء.

وأكدت نهال طايل خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن ما حدث معها أمر قدري ولم يكن بيدها، حيث أنها كانت ترتدي مشد بلون الجسم تحت الملابس، مرددة :اللي حصل مع إلهام شاهين والنهش فيها، والتوعّد ليها بالنار وبالقسوة.. أنا كواحدة ست مش هقول إني زعلت، لكن دعيت لها إنها تتخطى الموضوع ده الست مكانتش عريانة، نازلة لابسه فستان وتحته مشد كان نفس لون جسمها.. ليه بهدلتوها؟".

وأشارت نهال طايل إلى أنها لم تنزعج من تعليقات الرجال بقدر انزعاجها من النساء، قائلة إنهن فئة واحدة وكان من المفترض أن يدافعن عن بعضهن البعض: "الموضوع طبيعي، ممكن يحصل لأي عروسة ويجروا أصحابها عليها عشان يستروها.. بقينا ننهش في لحم بعض ليه؟ طيب الستات اشتركوا في ده ليه؟".

واختتمت نهال طايل حديثها مؤكدة أن من قام بتصوير الفيديو رجل، لكنه لم يدرك حجم الضرر الذي تسبب به لإلهام شاهين، موضحة أن ما حدث لم يكن مقصودًا على الإطلاق، مضيفة: “أنا شوفت قسوة مفرطة جدًا، وما شفتش ستر ولا دين ولا جدعنة واللي بيتكلم عن الدين لازم يطبقه أولًا.”