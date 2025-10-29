فصل الكهرباء عن 13 قرية ومنطقة بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خريطة فصل الكهرباء غدًا الخميس، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة في الشبكات.

خريطة فصل الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ

وذكرت الشركة، أن برنامج صيانة قطاع كهرباء كفر الشيخ يتضمن فصل الكهرباء عن هذه المناطق والتي تشمل قرية الحمراء وتوابعها، ومحلة مالك وتوابعها، وأبو مصطفى وتوابعها، النشاوي وتوابعها وقمسيون شرق وتوابعها والحمراء وتوابعها ومناطق مستشفى الصدر والحميات والجلدية ومنطقة الزهور بمدينة كفر الشيخ، ومجلس قروي الحصفة وتوابعها، ومنطقة العلوي ومنطقة التأمين بفوة.

وتبدأ أعمال فصل الكهرباء ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.