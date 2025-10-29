مذكرة تفاهم لإنشاء ثلاثة مشروعات صناعية عملاقة باقتصادية قناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ثلاثة مشروعات صناعية عملاقة بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.

جمال الدين: يمثل هذا التعاون الاستراتيجي دفعة للاستثمارات باقتصادية قناة السويس

وتشمل المشروعات المزمع إقامتها نتيجة هذا التعاون: مصنع المواسير الصلب غير الملحوم: بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، ليلبي احتياجات مشروعات البنية التحتية العملاقة والتنمية العمرانية التي تشهدها الدولة، ويقلل من فاتورة الاستيراد، ومصنع لإطارات المركبات بمختلف أنواعها، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون إطار سنويًا، كأحد الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مما يساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج الاستراتيجي، بالإضافة لمصنع لإنتاج أسلاك الألياف الضوئية؛ بحيث يساهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين التحول الرقمي وتعزيز الربط الشبكي عالي السرعة والكفاءة.

وعلى هامش مراسم التوقيع صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، بأن هذا التعاون بين الكيانين الكبيرين يمثل دفعة للاستثمارات داخل الهيئة، ويدعم خطط الهيئة الاستراتيجية نحو توطين الصناعة ونقل تقنيات التصنيع المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، ودعم الصادرات المصرية للخارج، بالإضافة لإتاحة فرص العمل للشباب المصري، تحقيقًا لرؤية الدولة بتحقيق التنمية الشاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا.