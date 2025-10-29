تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول لجلسة 26 يناير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 6573 لسنة 2025، جنايات التجمع الأول، لجلسة 26 يناير لمرافعة النيابة.

محاكمة 6 متهمين بخلية التجمع الأول

وقال أمر الإحالة إنه في غضون عام 2023، المتهمون من الأولي وحتى الخامس تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بخلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

ووجه للمتهم السادس الانضمام لتلك الجماعة مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين استخدام موقع على شبكة التواصل بغرض الترويج ومعتقدات تدعو لارتكاب أعمال إرهابية وتبادل الرسائل.