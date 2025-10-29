قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شعبة المواد الغذئية: كرتونة البيض تقترب من 100 جنيه.. والمعروض الكبير وراء التراجع

أسعار البيض- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، حيث انخفضت الكرتونة إلى ما بين 135 و140 جنيهًا بعد أن تجاوزت 160 جنيهًا مؤخرًا، متوقعًا أن تواصل الأسعار هبوطها لتقترب من 100 جنيه للكرتونة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "المنوفي" في تصريحات له اليوم،  أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي بعد دخول دورات جديدة من مزارع التربية إلى السوق، إلى جانب استقرار أسعار الأعلاف وتراجع تكلفتها نتيجة انخفاض سعر الدولار وتحسن تدفق المواد الخام المستوردة.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض ينعكس إيجابيًا على المستهلكين ويساعد في تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أهمية دعم مربي الدواجن المحليين لضمان استمرار الإنتاج وعدم تكرار موجات الارتفاع السابقة.

وأضاف رئيس جمعية "عين" أن الجمعية تتابع حركة الأسواق بشكل دوري لضمان عدالة الأسعار وجودة المنتجات، داعيًا المواطنين إلى الشراء وفق احتياجاتهم الطبيعية وعدم التكدس أو التخزين المبالغ فيه، خاصة مع توقع استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة.

واختتم "المنوفي" تصريحه بالتأكيد على أن هبوط أسعار السلع الغذائية الأساسية، ومنها البيض، يعد مؤشرًا إيجابيًا لتعافي الأسواق المصرية وتحسن المنظومة الاقتصادية، مطالبًا بمواصلة الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك.

