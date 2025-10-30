قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

فرحات: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولا يقبل المزايدة

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موقف مصر من  القضية الفلسطينية ثابت وواضح لا يقبل المزايدة أو التغيير، مؤكدا أن القاهرة تنطلق في تحركاتها من ثوابت راسخة تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للمساس بوحدة أراضيه أو تهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية.


وأشار فرحات إلى أن القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال صوت العقل والمسؤولية في المنطقة، تعمل من منطلق قومي وإنساني للحفاظ على استقرار المنطقة وحقن دماء الأبرياء، مشددا على أن الدور المصري لم يكن يوما مرتبطا بالحسابات السياسية الضيقة، بل هو تعبير عن التزام تاريخي تجاه فلسطين وشعبها.

دعم الشعب الفلسطيني بعد الدمار الذي خلفه العدوان

وأضاف فرحات أن مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة خلال نوفمبر المقبل يمثل محطة محورية في الجهود المصرية والعربية لدعم الشعب الفلسطيني بعد الدمار الذي خلفه العدوان، موضحا أن هذا المؤتمر يعكس رؤية مصر الشاملة التي تجمع بين البعد الإنساني والتنموي والسياسي، إذ لا يمكن الحديث عن تهدئة حقيقية دون إعمار يعيد الحياة إلى غزة ويمنح أهلها الأمل في مستقبل آمن وكريم.


وأكد فرحات أن احتضان القاهرة لهذا المؤتمر يبرهن على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري، وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة وحنكة، كما يعكس التزامها بتحويل المساندة السياسية إلى خطوات عملية ملموسة، تسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين وتعيد بناء ما دمرته الحرب داعيا الدول العربية إلى الاصطفاف خلف الموقف المصري ودعم مسار الإعمار بكل الإمكانات السياسية والمالية والفنية، مشددا على أن إعادة إعمار غزة ليست مسؤولية مصر وحدها، وإنما واجب قومي عربي وإنساني يستدعي التكاتف والعمل المشترك.


وأوضح أن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني أكبر من أن يتحملها طرف واحد، وأن نجاح مؤتمر القاهرة سيوجه رسالة قوية للعالم بأن العرب قادرون على حماية قضيتهم المركزية مؤكدا أن مصر كانت وستظل الركيزة الأساسية للأمن القومي العربي، وصاحبة الدور القيادي في نصرة الحقوق الفلسطينية، وأن التحرك المصري يعكس فلسفة “الجمهورية الجديدة” التي توازن بين المبادئ والمصالح، وتضع الإنسان في قلب أولوياتها، إيمانا بأن إعمار غزة هو إعمار للأمل في مستقبل أكثر استقرارا وعدلا للمنطقة بأسرها.

مصر القضية الفلسطينية اللواء الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر العلوم السياسية

