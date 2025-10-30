أخبار أسوان.. زراعة 100 مليون شجرة وأنشطة أثرية وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 29/10/2025 أحداث متنوعة .

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، وفاة السيدة إيمان عبد القادر صابر معلمة مادة اللغة الألمانية بأحد المدارس الخاصة ، والتى وافتها المنية صباح اليوم أثناء أداء رسالتها التربوية داخل المدرسة .

محافظ أسوان ينعى معلمة توفت أثناء أداء عملها بإحدى المدارس الخاصة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد إجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام وذلك لبحث ومناقشة فعاليات إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “ 100 مليون شجرة ” وتفعيل خطة التنفيذ وتحديد آليات المتابعة بمختلف المراكز والمدن .

أسوان.. التجهيز لتنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة 100 مليون شجرة

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومي للمرأة باستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



«الدوار» .. 30 جلسة توعوية تستهدف أكثر من ألف سيدة في قرى أسوان

جهود متنوعة

تابع الأثري فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أعمال البعثة الألمانية المشتركة بين جامعة عين شمس وجامعة كولن الألمانية بمعبد كوم أمبو، حيث اطّلع على سير العمل بالمنطقة الأثرية.

كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل

تواصل جامعة أسوان فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم طلاب ذوي الإعاقة، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف دمج وتمكين طلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الأنشطة الجامعية.



جامعة أسوان تواصل فعاليات مبادرة تمكين لدعم ودمج طلاب ذوى الهمم

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا ، وهم إبراهيم محمد سليمان حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تم ترقيه لدرجة وكيل وزارة ، وسيد سعدى أحمد حسن رئيس مركز ومدينة دراو ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام ، ومحمد عبد العزيز محمد طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، والذى تم ترقيته أيضاً لدرجة مدير عام ، وشوقى مصطفى جاد الرب محمد ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام .



أسوان.. ترقية 4 رؤساء مراكز ومدن بالوظائف العليا



تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود الميدانية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار الموجة الـ 27 .



أسوان.. إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في 3 مدن