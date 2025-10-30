قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
ترامب يرفع العقوبات عن ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة الموالي لروسيا
أخبار أسوان.. زراعة 100 مليون شجرة وأنشطة أثرية وإزالة للتعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 29/10/2025 أحداث متنوعة .

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ببالغ الحزن والآسى ، وفاة السيدة إيمان عبد القادر صابر معلمة مادة اللغة الألمانية بأحد المدارس الخاصة ، والتى وافتها المنية صباح اليوم أثناء أداء رسالتها التربوية داخل المدرسة .

محافظ أسوان ينعى معلمة توفت أثناء أداء عملها بإحدى المدارس الخاصة
كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بعقد إجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام وذلك لبحث ومناقشة فعاليات إنطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “ 100 مليون شجرة ” وتفعيل خطة التنفيذ وتحديد آليات المتابعة بمختلف المراكز والمدن .

أسوان.. التجهيز لتنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة 100 مليون شجرة

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومي للمرأة باستكمال تنظيم سلسلة الأنشطة والفعاليات الجارية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


«الدوار» .. 30 جلسة توعوية تستهدف أكثر من ألف سيدة في قرى أسوان

تابع الأثري فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أعمال البعثة الألمانية المشتركة بين جامعة عين شمس وجامعة كولن الألمانية بمعبد كوم أمبو، حيث اطّلع على سير العمل بالمنطقة الأثرية.
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل

تواصل جامعة أسوان فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم طلاب ذوي الإعاقة، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف دمج وتمكين طلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الأنشطة الجامعية.


جامعة أسوان تواصل فعاليات مبادرة تمكين لدعم ودمج طلاب ذوى الهمم

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لترقية عدد من رؤساء المراكز والمدن لدرجات الوظائف العليا ، وهم إبراهيم محمد سليمان حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى تم ترقيه لدرجة وكيل وزارة ، وسيد سعدى أحمد حسن رئيس مركز ومدينة دراو ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام ، ومحمد عبد العزيز محمد طه رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، والذى تم ترقيته أيضاً لدرجة مدير عام ، وشوقى مصطفى جاد الرب محمد ، والذى تم ترقيته لدرجة مدير عام .


أسوان.. ترقية 4 رؤساء مراكز ومدن بالوظائف العليا


تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود الميدانية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى إطار الموجة الـ 27 .


أسوان.. إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في 3 مدن

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

مصطفى العش

اقتراب رحيل مصطفى العش عن الأهلي في يناير المقبل

أليو ديانج

الشمال القطري يفاوض أليو ديانج بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي

الزمالك

السوبر أهم.. الزمالك يؤجل مفاوضات التجديد مع عبد المجيد وحمدي

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

